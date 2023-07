Israël en tête des pays ayant bénéficié de visas électroniques délivrés par le Maroc

Le tourisme israélien au Maroc a considérablement augmenté, passant de 39 900 visiteurs en 2019 à 200 000 en 2022

Israël est en tête des pays ayant fait l'objet de délivrance de visas électroniques par le Maroc durant l'année écoulée, selon les données publiées par le ministère marocain des Affaires étrangères. 55 % de ces visas ont ainsi été délivrés à des Israéliens, depuis leur mise en place il y a un an, en juillet 2022.

L'Inde, représentant 10 % des visas, arrive en seconde position suivie du Nigeria (4,44 %), de l'Égypte (4,41 %), du Pakistan (3,5 %) et de la Jordanie (2,7 %).

Depuis la reprise des relations entre Israël et le Maroc en décembre 2020, le tourisme israélien dans le royaume a considérablement augmenté, passant de 39 900 visiteurs en 2019 à 200 000 en 2022, avec l’ambitieux objectif d’atteindre un million de visiteurs israéliens d’ici 2028. Dans l'autre sens, environ 1400 Marocains se sont rendus en Israël, selon les chiffres rapportés par l’Abraham Accords Peace Institute (AAPI).

Pour le seul mois d’avril 2023, près de 13 325 personnes ont voyagé d’Israël vers le Maroc, soit une augmentation de 30,32% par rapport à avril 2022. Durant les quatre premiers mois de 2023, le nombre de ces voyageurs était de 51 554, soit une augmentation de 115,73% par rapport aux chiffres enregistrés durant la même période en 2022.

"L'amélioration des procédures de visa a permis d’étendre les déplacements touristiques entre les pays membres des accords d'Abraham, entraînant une croissance économique et des liens plus étroits entre les peuples", mentionne l’Abraham Accords Peace Institute, selon lequel "les pays disposant d’une politique de visa plus assouplie bénéficient d'une croissance touristique accrue, contribuant à l’augmentation du PIB".