Niger : blocage de la présidence à Niamey

La matinée de mercredi à Niamey a été marquée par un événement intrigant alors que l'accès à la présidence du Niger a été subitement bloqué par des membres de la garde présidentielle. Cette situation surprenante, dont la cause reste pour le moment non spécifiée, a suscité de nombreuses interrogations parmi la population et la communauté internationale.

L'interdiction était stricte tant pour la résidence du président Mohamed Bazoum que pour les bureaux du complexe présidentiel. Cependant, malgré ce blocage, aucun dispositif militaire inhabituel n'était visible dans les environs de la présidence. La circulation dans le quartier se déroulait normalement, et aucun coup de feu n'a été signalé, apaisant quelque peu les craintes.

Le Niger, en tant que partenaire privilégié de la France dans la lutte contre la violence jihadiste dans le Sahel, attire particulièrement l'attention sur tout événement impliquant la présidence. Depuis l'accession au pouvoir du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum en avril 2021, le pays fait face à des défis sécuritaires et politiques.

L’histoire du Niger est marquée par une série de coups d'État depuis son indépendance de la France en 1960. Pas moins de quatre coups d'État ont eu lieu, le premier en avril 1974 ayant renversé le président Diori Hamani, et le dernier en février 2010 qui a conduit à la chute du président Mahamadou Tandja. Outre ces incidents, le pays a également été le théâtre de nombreuses tentatives de putsch.

La situation actuelle à la présidence soulève donc des inquiétudes quant à la stabilité politique du Niger, déjà confronté à des défis sécuritaires majeurs dans plusieurs régions de son territoire. Pour l'instant, les motifs derrière le blocage restent un mystère, mais les autorités devraient rapidement clarifier la situation pour apaiser les craintes et les spéculations.