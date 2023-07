Coup d'Etat au Niger : des militaires renversent le président Bazoum

Le Niger est l'un des derniers alliés des pays occidentaux dans une région du Sahel ravagée par la violence jihadiste

Des militaires putschistes du Niger, en proie à la violence jihadiste et jusqu'alors alliés des pays occidentaux, ont annoncé mercredi soir à la télévision nationale avoir renversé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum, au pouvoir depuis 2021. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger devient le troisième pays du Sahel miné par les attaques de groupes liés à l'Etat islamique et à Al-Qaïda, à connaître un coup d'Etat depuis 2020.

AFP Des manifestants se rassemblent pour protester contre la détention du président Mohamed Bazoum par la Garde présidentielle à Niamey le 26 juillet 2023

"Nous, Forces de défense et de sécurité (FDS) du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), avons renversé le régime du président Bazoum suite à l'aggravation de la situation sécuritaire et à la mauvaise gouvernance", a déclaré le colonel-major Amadou Abdramane, entouré de militaires. Il a affirmé le respect par le CNSP des engagements du Niger et a assuré la protection des autorités déchues conformément aux droits humains.

Après une journée de tensions à Niamey, la garde présidentielle a retenu le président Bazoum dans sa résidence officielle, avec l'appui apparent de tous les corps militaires. Malgré des négociations, les exigences des militaires sont restées inconnues et aucun accord n'a été trouvé. Une médiation ouest-africaine devait intervenir pour résoudre la crise du coup d'Etat.

La Maison Blanche a exigé la libération du président Bazoum par la garde présidentielle, rappelant l'importance du Niger pour les Etats-Unis. La France, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, a condamné sur Twitter toute tentative de coup d'État dans le pays.

Le Niger est l'un des derniers alliés des pays occidentaux dans une région du Sahel ravagée par la violence jihadiste et dont deux voisins, le Mali et le Burkina Faso, dirigés par des militaires putschistes, se sont tournés vers d'autres partenaires, dont la Russie. C'est en particulier un partenaire privilégié de la France dans le Sahel qui y a déployé 1.500 soldats. Depuis son indépendance de la France en 1960, le Niger, un vaste pays pauvre et désertique, a connu quatre coups d'État, témoignant d'une histoire politique tumultueuse.

