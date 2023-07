Menace d'intervention militaire au Niger par la Cédéao

Les manifestations pro-junte ont pris de l'ampleur, avec des milliers de manifestants rassemblés devant l'ambassade de France à Niamey

La junte nigérienne évoque une possible intervention de la CEDEAO dans la capitale, Niamey, après coup d'État. Le président élu est détenu depuis quatre jours, et les coopérations financières avec l'Union européenne et la France sont suspendues. Les manifestations s'intensifient, et les voisins du Niger expriment leur inquiétude lors d'un "sommet extraordinaire" prévu à Abuja.

Dans le contexte de la crise politique et sécuritaire au Niger, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se prépare à une possible intervention militaire à Niamey, comme l'a déclaré samedi soir la junte nigérienne. Depuis quatre jours, le président élu, Mohamed Bazoum, est détenu par les militaires, tandis que le général Abdourahamane Tiani s'est autoproclamé chef. En réaction à ce coup d'État, la France et l'Union européenne ont déjà suspendu leur coopération en matière de sécurité et leur aide financière au Niger, le dernier pays de la région du Sahel à être touché par un tel événement.

Dimanche, un "sommet extraordinaire" a été convoqué à Abuja, capitale du Nigeria, où la CEDEAO devrait discuter de la situation au Niger et envisager d'éventuelles sanctions. Un membre de la junte nigérienne a lu une déclaration à la télévision nationale, annonçant que le sommet avait pour objectif d'approuver un plan d' »agression militaire imminente à Niamey », en coopération avec certains pays africains et occidentaux.

Les manifestations pro-junte ont pris de l'ampleur, avec des milliers de manifestants rassemblés devant l'ambassade de France à Niamey. Des tensions ont éclaté, certains manifestants tentant de pénétrer dans le bâtiment, remplaçant la plaque "Ambassade de France au Niger" par des drapeaux nigériens et russes, et scandant des slogans en faveur de la Russie. Cependant, la manifestation a été dispersée par l'utilisation de grenades lacrymogènes

L'Elysée a déclaré qu'Emmanuel Macron, "ne tolèrera aucune attaque contre la France et ses intérêts" et que "quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux emprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable".

Le Niger est l'un des 15 membres de la CEDEAO, qui dispose du pouvoir d'imposer des sanctions à ses États membres. L'année dernière, la CEDEAO a convenu de créer une force de sécurité régionale pour lutter contre les djihadistes et contrer les coups d'État militaires, mais les détails opérationnels et financiers de cette force restent à clarifier.

Face à la situation, Bola Tinubu, président du Nigeria et de la CEDEAO, a déclaré que le bloc ouest-africain et la communauté internationale feraient tout leur possible pour défendre la démocratie et consolider la gouvernance démocratique dans la région.

Des mesures punitives ont déjà été mises en place, avec la suspension de l'aide au développement et du soutien budgétaire de la part de la France et de l'Union européenne au Niger. L'Union africaine a quant à elle donné deux semaines aux militaires nigériens pour rétablir "l'autorité constitutionnelle". Le Niger, en dépit de ses vastes réserves d'uranium, demeure l'un des pays les plus pauvres du monde, confronté à une histoire politique tumultueuse marquée par plusieurs coups d'État.