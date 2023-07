Israël et la Zambie renforcent leur coopération en agriculture, santé et technologie

Cette démarche témoigne de l'intérêt d'Israël pour renforcer ses liens avec le continent africain et participer activement à son développement

Le ministre des Affaires étrangères de la Zambie, Stanley Kakubo, a rencontré lundi à Jérusalem son homologue israélien, Eli Cohen, au ministère des Affaires étrangères. Les deux ministres ont discuté des relations bilatérales et de l'établissement de la position d'Israël en tant qu'observateur auprès de l'Union africaine et dans l'arène régionale.

Lors de la réunion, les ministres ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de la médecine, de la communication, de l'agriculture et de la culture, en signant un accord-cadre entre les deux pays.

Eli Cohen, ministre des Affaires étrangères d'Israël, a exprimé son enthousiasme quant aux opportunités de collaboration avec les pays africains.

"L'Afrique grandit et avec elle le potentiel des relations de l'État d'Israël avec les pays du continent. Lors de mes récentes visites en Afrique de l'Est et de l'Ouest, j'ai trouvé une véritable amitié de l'État d'Israël et un soutien de notre partenariat. La Zambie est un pays important pour Israël sur le continent sud de l'Afrique qui veut renforcer ses liens avec nous. Mon ami le ministre des Affaires étrangères Kakubo et moi-même avons convenu que nous travaillerons ensemble pour apporter des réalisations et de la prospérité au profit de notre peuple", a-t-il affirmé.

Récemment, le ministre Cohen a effectué plusieurs visites en Afrique de l'Est et de l'Ouest, notamment au Kenya, au Ghana et en Côte d'Ivoire, poursuivant ainsi les rencontres politiques stratégiques qu'il a tenues en Europe, en Eurasie et en Asie. Cette démarche témoigne de l'intérêt d'Israël pour renforcer ses liens avec le continent africain et participer activement à son développement.

Par ailleurs, le ministre israélien a félicité son homologue zambien pour les réalisations sportives du pays, notamment pour l'avancée de l'équipe féminine de football en demi-finale de la Coupe du monde féminine, qui se déroule actuellement en Australie et en Nouvelle-Zélande.