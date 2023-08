Un Marocain écope de cinq ans de prison pour avoir critiqué les relations de son pays avec Israël

Sa peine a toutefois été aggravée en raison du caractère public de ses critiques

Un citoyen marocain à l'origine d'un post sur Facebook critiquant la reprise des relations diplomatiques entre son pays et Israël a été condamné à cinq ans de prison, le tribunal jugeant que son commentaire "pouvait être interprété comme une critique du roi". Said Bukiad, 48 ans, a commencé à purger sa peine lundi.

Son avocat a qualifié la décision du tribunal de Casablanca de "dure et inacceptable", précisant que son client était effectivement opposé aux accords avec Israël mais qu'il n'avait pas eu l'intention de critiquer le roi. Said Bukied avait écrit son message sur le réseau social fin 2020, alors qu'il vivait au Qatar. Selon son avocat, il a supprimé le post et fermé son compte Facebook lorsqu'il a appris sa mise en examen.

Said Bukied a été condamné en vertu du Code pénal marocain, qui prévoit une peine de prison de six mois à deux ans pour toute personne reconnue coupable d'insulte à la famille royale. Sa peine a toutefois été aggravée en raison du caractère public de ses critiques. Les organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé cette loi, affirmant qu'elle violait la liberté d'expression et que son libellé, ambigu, "ne stipulait pas clairement ce qui est considéré comme une insulte au roi".

From Twitter of @partenamaroisra Khalid Aït Taleb et son homologue israélien, Moshe Arbel signent une convention de coopération bilatérale dans le secteur de la santé entre le Maroc et Israël.

Depuis la signature des accords d'Abraham entre le Maroc et Israël en décembre 2020, la coopération entre les deux pays s'est considérablement développée dans les domaines de la sécurité, du commerce et du tourisme. Mais de nombreux citoyens marocains sont opposés à cette relation en raison de leur soutien à la cause palestinienne, position qui s'est encore accentuée depuis la formation du gouvernement israélien incluant des partis d'extrême droite.