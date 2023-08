Le Sénégal prêt à intervenir militairement au Niger après le putsch de Niamey

Le Niger est le quatrième État membre de la Cédéao à connaître une prise de pouvoir par les militaires depuis 2020

La ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, a déclaré jeudi que le Sénégal serait prêt à intervenir militairement au Niger en cas d'une telle demande de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao). Cette éventuelle intervention fait suite au coup d'État survenu à Niamey. La Cédéao, dont le Niger est membre, a fixé un ultimatum à la junte pour rétablir le président renversé, Mohamed Bazoum, dans ses fonctions avant dimanche, sous peine de recourir à la force.

Aïssata Tall Sall a également souligné les engagements internationaux du Sénégal envers la Cédéao, considérant que cette action militaire était nécessaire en raison du caractère récurrent de ces coups d'État. "Le Sénégal a une signature internationale, il ne peut pas être membre de la Cédéao et se soustraire à ses décisions", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse gouvernementale à Dakar.

AFP Des manifestants tiennent des pancartes dénonçant la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) (CEDEAO en français) lors d'une manifestation le jour de l'indépendance à Niamey le 3 août 2023

Le Niger est le quatrième État membre de la Cédéao à connaître une prise de pouvoir par les militaires depuis 2020. Cette situation a poussé la Cédéao à envisager une intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. Une réunion des chefs d'état-major des États membres s'est tenue au Nigeria pour évaluer la situation.

Le Sénégal, en tant que membre de l'organisation communautaire, est déterminé à soutenir cette initiative pour mettre fin à l'instabilité politique et protéger la démocratie dans la région. La ministre a souligné l'importance de stopper ces coups d'État et a affirmé que le Sénégal prendrait part à l'intervention militaire avec conviction et responsabilité.