Niger : Mohamed Bazoum appelle la communauté internationale à l'aide, les putschistes menacent de riposter

Le président élu du Niger Mohamed Bazoum a mis en garde jeudi soir, dans une tribune publiée par la Washington Post, contre les "conséquences dévastatrices" dans la région si le coup d'État dans son pays réussit et a appelé la communauté internationale à l'aide. Le Sahel pourrait passer selon lui sous "influence" de la Russie via le groupe paramilitaire Wagner. "J'appelle le gouvernement américain et l'ensemble de la communauté internationale à aider à restaurer l'ordre constitutionnel", écrit-il, "à titre d'otage", dans sa première déclaration publique depuis son renversement.

AFP Rassemblement de Nigériens en faveur de la junte militaire à Niamey, Niger

Dans un communiqué lu à la télévision tard jeudi soir, les putschistes ont dénoncé "les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec la France", dont un contingent militaire est déployé au Niger. Ils ont également promis une "riposte immédiate" à "toute agression" de la part d'un pays de la Cédéao, hors Mali et Burkina Faso, membres "amis" suspendus, eux aussi dirigés par des putschistes

Ces annonces sont intervenues peu après l'arrivée d'une délégation de la Cédéao à Niamey, la capitale nigérienne, pour tenter de trouver une sortie de crise, huit jours après le coup d'Etat au Niger qui a renversé le 26 juillet Mohamed Bazoum. La Cédéao, qui a imposé de lourdes sanctions au Niger a donné jusqu'à dimanche aux putschistes pour rétablir M. Bazoum, sous peine de potentiellement utiliser "la force".

AFP Des manifestants tiennent des pancartes dénonçant la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) lors d'une manifestation le jour de l'indépendance, à Niamey le 3 août 2023

Les relations sont tendues entre Niamey et le bloc ouest-africain, et le sont également avec la France, ancienne puissance coloniale. L'ambassadeur nigérien à Paris a d'ailleurs été limogé par les putschistes, tout comme ceux aux Etats-Unis, au Togo et au Nigeria. Jeudi, les programmes de RFI et France 24 ont été interrompus au Niger, les signaux des deux médias ayant été coupés sur ordre des putschistes La France a condamné "très fermement" cette décision.

Mohamed Bazoum est retenu avec sa famille depuis le jour du putsch dans sa résidence présidentielle. L'électricité y a été volontairement coupée jeudi, a affirmé son parti.