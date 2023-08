Affrontements dans le nord de l’Éthiopie : Israël demande à ses ressortissants de rester à l'abri

Le ministère israélien des Affaires étrangères a invité ses ressortissants à ne pas se rendre en Éthiopie

Le ministère israélien des Affaires étrangères a conseillé vendredi aux Israéliens vivant dans la région d'Amhara, dans le nord de l'Éthiopie, et notamment dans la ville de Gondar, de rester chez eux, l'état d'urgence ayant été décrété dans la région. Le ministère a également émis un avertissement aux voyageurs, appelant les Israéliens à ne pas se rendre dans le pays.

"À la lumière de plusieurs affrontements violents qui ont eu lieu ces derniers jours dans le district de Gondar entre des groupes locaux armés et les forces de sécurité fédérales, les routes en direction et en provenance de Gondar ont été bloquées ainsi que l'aéroport", a déclaré le ministère dans son communiqué.

https://twitter.com/i/web/status/1687372942076755969 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Les Israéliens séjournant dans les districts de Gondar, Volo et Jojam sont invités à rester chez eux, à vérifier la disponibilité de leurs téléphones portables, à prendre un maximum de précautions et à contacter l'ambassade d'Israël à Addis-Abeba ou la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères pour s'informer de leur situation", ont précisé les recommandations de voyage.

"Il est également recommandé d'éviter de se rendre dans le district d'Amhara et dans les villes voisines de ce district", a ajouté le ministère. "Les Israéliens qui prévoient de se rendre en Éthiopie en général et dans les régions susmentionnées en particulier dans un avenir proche sont priés de réfléchir à leur arrivée et de s'informer auprès des médias et du site Internet du ministère des Affaires étrangères avant de partir, jusqu'à ce que la situation soit clarifiée.

https://www.facebook.com/IsraelHebrew/posts/pfbid0GbM7waZxPBX9GotV9da3UXd1dYrFx8kPJXCuY3Qmh2Z94Zfg5Hh4WHG9uR1PvPwSl Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le gouvernement fédéral éthiopien a déclaré vendredi l'état d'urgence à la suite d'une escalade de la violence dans la région d'Amhara, dans le nord du pays, a déclaré le bureau du Premier ministre d'Éthiopie, Abiy Ahmed. "Il est devenu nécessaire de déclarer l'état d'urgence en raison d'une situation dans laquelle il est devenu difficile de contrôler ce mouvement inacceptable dans le cadre de la loi actuelle", a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Les affrontements en Amhara entre l'armée nationale et les combattants locaux se sont intensifiés ces dernières semaines, entraînant des avertissements aux voyageurs de la part de gouvernements étrangers et l'annulation de vols par la compagnie nationale Ethiopian Airlines. Les tensions se sont accrues depuis le mois d'avril, lorsque le gouvernement fédéral a annoncé le démantèlement des forces régionales, y compris dans la région d'Amhara, où les nationalistes ont estimé que cette mesure affaiblirait la deuxième région la plus peuplée d'Éthiopie.