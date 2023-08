Niger : les putschistes ferment l’espace aérien après l’expiration de l’ultimatum de la Cédéao

"Face à la menace d'intervention qui se précise à partir des pays voisins, l'espace aérien nigérien est fermé jusqu'à nouvel ordre"

Les putschistes qui ont pris le pouvoir au Niger ont fermé l'espace aérien du pays "face à la menace d'intervention" armée, après l’expiration de l’ultimatum de la Cédéao. L’organisation ouest-africaine exigeait le rétablissement du président renversé Mohamed Bazoum avant lundi minuit. "Face à la menace d'intervention qui se précise à partir des pays voisins, l'espace aérien nigérien est fermé jusqu'à nouvel ordre", a indiqué dimanche soir un communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP - putschistes).

Jonathan Sarago / Ministry for Europe and Foreign Affairs (MEAE) / AFP Les passagers font la queue devant l'aéroport international Diori Hamani à Niamey, au Niger

Le CNSP précise que "toute tentative de violation de l'espace aérien" entraînera "une riposte énergique et instantanée". Il affirme également qu'un "prédéploiement pour la préparation de l'intervention a été faite dans deux pays d'Afrique centrale", sans préciser lesquels. "Tout Etat impliqué sera considéré comme cobelligérant", ajoute-t-il.

Les frontières terrestres et aériennes du Niger avec cinq pays (Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali, Tchad), fermées lors du coup d'État du 26 juillet, avaient été rouvertes le 2 août. Dimanche après-midi, quelque 30 000 partisans du coup d'Etat, se sont livrés à une démonstration de force dans le plus grand stade du Niger à Niamey.

La perspective d'une intervention armée suscite inquiétudes et critiques. Samedi, les sénateurs du Nigeria, poids lourd de la Cédéao, ont appelé le président Bola Tinubu à "renforcer l'option politique et diplomatique". L’Algérie, voisine du Niger, a estimé samedi qu'une intervention serait "une menace directe" pour son pays.

AFP Manifestation en soutien à la junte militaire au Niger

La Cédéao et les pays occidentaux réclament un retour à l'ordre constitutionnel et la libération du président Bazoum, retenu prisonnier. Une position identique à celle de la France, ancienne puissance coloniale dans la région dont les relations avec les auteurs du coup d'État au Niger se sont dégradées ces derniers jours. Les militaires ont dénoncé des accords de coopération militaire et sécuritaire avec Paris, qui déploie au Niger 1 500 soldats pour la lutte antiterroriste, une mesure ignorée par Paris.