Égypte : une mannequin israélienne chassée de son hôtel à cause de sa nationalité

Shay Zanco, une mannequin israélienne grande taille, qui a posé pour les plus grands magazines, tels que Vogue et travaillé pour des marques de renom comme Victoria's Secret, a été expulsée de son hôtel en Égypte lorsque les responsables ont découvert sa nationalité, a rapporté dimanche le site d’information israélien Walla. Shay Zanco avait été invitée par le rappeur Travis Scott à l'accompagner au concert qu’il devait donner au pied des pyramides de Gizeh. Le concert a depuis été annulé par les autorités égyptiennes.

Malgré l’annulation du concert, la jeune femme, déjà sur place, a décidé de rester en Égypte et de profiter de son séjour pour faire du tourisme. Mais un jour seulement après avoir posé ses valises dans sa chambre d’hôtel, la direction de l’établissement ayant découvert sa citoyenneté israélienne, lui a demandé de quitter les lieux immédiatement. Elle a ensuite rapidement été escortée hors de l'établissement.

"J'étais très stressée et je me suis sentie vraiment humiliée", a indiqué Shay Zanco à Walla. "Cela fait maintenant quatre ans que je suis sous les projecteurs et je n'ai jamais ressenti d'antisémitisme ni rencontré de problèmes parce que je suis juive et israélienne. Cette fois-ci, c'était différent. J'ai quitté l'hôtel directement pour l'aéroport et j'ai pris le seul vol pour Paris, alors que j'avais une séance photo à Barcelone", a-t-elle dit.

Le concert de Travis Scott, initialement prévu le 28 juillet aux pyramides de Guizeh, a été annulé par le syndicat des musiciens égyptiens, qui a estimé qu'il contrevenait au respect des "traditions du peuple égyptien". Le syndicat, qui a un droit de regard sur tous les concerts et sur la diffusion de musique dans le pays, avait expliqué accepter toute représentation musicale à condition qu'elle "ne sape pas les coutumes et les traditions ancestrales du peuple égyptien".