Orano et le Niger : une histoire de corruption, de mines et de politique

Le coup d'État survenu au Niger fin juillet, ayant entraîné la chute du président Mohamed Bazoum, est la dernière tragédie en date à s'abattre sur ce pays, qui figure parmi les plus pauvres du monde. Mais il met aussi en lumière l'emprise de certaines entreprises dans cette partie du monde, dont les pratiques compromettent les espoirs du pays pour se relever.

De nombreux scandales ont ainsi été dénoncés par Marc Eichinger, ancien agent de renseignement français qui a travaillé sept années au Niger de janvier 2013 à janvier 2020. Il a fait de la lutte contre la corruption un sacerdoce depuis son expérience de la guerre en Irak. Depuis plusieurs années, cet ancien spécialiste de la finance se bat pour révéler ces pratiques souvent liées à la Françafrique, et a récemment pointé les derniers agissements du groupe français Orano (anciennement AREVA) dans le pays, notamment dans son livre "L'homme qui en savait beaucoup trop", sorti en 2020.

Tout démarre il y a 60 ans. L'entreprise, spécialisée dans la production de centrales nucléaires, a besoin d'uranium pour les faire fonctionner. Dans les années 60 et 70, la CIA étudie les gisements d'uranium au Niger, et identifie deux sites prometteurs, celui des mines actuelles de la Cominak et de la Somair. Elle en écarte d'autres, dont Imouraren, "considéré comme n'ayant aucun potentiel", ce rapport devient public et déclassifié dans les archives CREST en 2010. (photo)

Entre 2007 et 2009, l'entreprise française Areva mène une série d'opérations douteuses. Elle achète Uramin, une société détenant trois licences minières en Centre Afrique, Namibie et Afrique du Sud, censées être des gisements de classe mondiale. En réalité, ces actifs sont inexploitables, et donc sans valeur, affirme Marc Eichinger. De plus, les fondateurs d'Uramin sont liés à des affaires de criminalité financière. L’un des fondateurs était même sous mandat d’arrêt émis par la Corée du Sud au moment de l’opération.

En 2009, Areva, en proie à des problèmes financiers, acquiert la licence d'Imouraren, pourtant considérée sans intérêt, et l'annonce comme un actif de classe mondiale, valorisé à 1,3 milliard, bien qu'aucun uranium n'en ait été extrait. Une expertise indépendante commandée par EDF en 2012 confirme que le site est inexploitable. Malgré cela, l'inauguration de la mine est célébrée en grande pompe, avec des promesses de production de 5 000 tonnes d'uranium par an. "Même si les manipulations comptables autour de cette "mine" ont été signalées au parquet national financier dès 2014, la manœuvre permet de tromper les investisseurs et de procéder à des augmentations de capital", souligne Marc Eichinger.

Areva fait finalement faillite, et ses actifs sont transformés en une nouvelle société, Orano, avec une filiale, Orano Mining qui gère Imouraren. L'ancien agent assure que, dans le processus de transformation de l'entreprise, la mine est valorisée 1,5 milliard d'euros, un gisement énorme au niveau mondial.

Les réserves probables d'Imouraren sont alors présentées comme des réserves prouvées, augmentant ainsi la valorisation de la société. Mais un nouveau rebondissement survient en mai dernier : le gouvernement nigérien, insatisfait de l'inaction sur le site d'Imouraren depuis 2009, demande la restitution de la licence d'exploitation du site. Redoutant de perdre cet actif aussi précieux qu'opaque, Orano Mining propose alors de mener des nouvelles recherches sur le site jusqu'en 2028, moyennant un dédommagement de 85 millions d'euros afin de garder Imouraren dans son giron. Or, cette mesure est en conflit avec le Code minier nigérien qui prévoit une durée de contrat de recherche de trois ans, dénonce Marc Eichinger. De plus, le contrat d'abandon signé le 4 mai inclut l’abandon d’une créance d'un milliard d'euros, soulevant des questions sur la provision et l’état des fonds propres d’Orano Mining qui se monte à 330 MEUR en 2022. Des changements rapides au sein de la présidence d'Orano Mining et la démission d’un des auditeurs sans remplacement ajoutent également à la confusion.

Pour Marc Eichinger, l'affaire d'Imouraren pose "de nombreuses interrogations sur la manipulation comptable et la gestion d'actifs non existants", impliquant "plusieurs acteurs de haut niveau", alors que le Niger est rongé par la pauvreté et la kleptocratie, et que ses ressources sont limitées, notamment avec la fin de l'exploitation de l'uranium. "Aujourd'hui, la Chine construit un nouveau pipeline destiné à exporter du pétrole léger, et de bonne qualité. C'est notamment ce chantier qui a l'origine du coup d'État de ces derniers jours, les militaires souhaitant avoir leur part du gâteau", explique Eichinger. "Le pipeline doit assurer les revenus du pays pour au moins la prochaine décennie, à des prix proches du marché du Brent. Il pourrait alors représenter jusqu'à 45% des recettes fiscales du pays dès l’année prochaine", estime-t-il.

La population du Niger croit de 4% par an. "Lorsque dans dix ans, elle aura atteint 35 millions d'habitants. Il n'y aura, alors, plus d'uranium et de pétrole", assure Marc Eichinger. "Il est donc essentiel, pour la communauté internationale, que le Niger ne soit plus victime de kleptocrates. Il faut trancher la tête du serpent de la corruption et tout ce qui permet de détourner les fonds, autrement, ça n'est pas viable. Ça me fait rire quand j'entends qu'on va couper l'aide internationale, alors qu'elle est bien souvent détournée au bout de quelques mois", explique-t-il.

"La corruption tue beaucoup plus que les armes. C'est ça qui empêche de remettre un pays sur pied. Jusqu'à mon dernier souffle, je serai concerné par la lutte anticorruption. Je suis prêt à y laisser ma peau parce que c'est absolument vital." L'ancien agent été profondément marqué par les méfaits de la corruption et des détournements de fonds, qu'il a vus de ses yeux dans plusieurs régions du monde en guerre. Mais, selon lui, la situation en Afrique, et notamment au Niger, est rendue encore plus complexe par la Françafrique, un système "totalement insensé et énorme en termes de commissions et de détournements de fonds", qui n'est rien d'autre qu'une "organisation criminelle" qui a spolié "des sommes colossales à certains des pays les plus pauvres au monde."

Pour Marc Eichinger, le coup d'État au Niger peut être une opportunité de combattre le crime organisé qui se cache derrière la Françafrique et de remonter à l'origine des sommes détournées et des réseaux qui ont permis de les blanchir, "notamment si la police et la justice française interviennent à Niamey". "Idéalement, une collaboration avec la justice internationale, et surtout le FBI, pourrait aider la junte au pouvoir à démanteler les circuits d'évasion et de blanchiment, et les affaires de fraude. Cela pourrait permettre de récupérer des sommes considérables, et d'offrir une chance de redressement au pays."

Droit de réponse d’Orano

Le développement initial du projet Imouraren (2009 – 2014) avait été financé par un prêt d’actionnaire d’Orano Expansion, filiale d’Orano, à Imouraren SA.

Dans l’accord (AGP) il est simplement réalisé un abandon de créance. En effet, Imouraren SA (co-détenue par Orano Expansion et l’Etat du Niger ) ne saura rembourser ce prêt. Cette concession est un effort consenti par Orano pour permettre à la société Imouraren SA d’assainir sa situation financière, et pouvoir développer le projet reconfiguré. Cela fait partie de l’équilibre de l’accord de partenariat. A noter qu’il s’agit à ce stade d’une opération technique, au Niger, la créance était déjà dépréciée dans les comptes d’Orano Mining.