Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale s'est tenue lundi pour examiner les options de sauvetage des ressortissants israéliens

Les combats intenses qui se déroulent à Gondar en Éthiopie, ont entraîné la fermeture de toutes les voies d'accès à la ville, prenant au piège plusieurs dizaines d'Israéliens - touristes ou bénévoles - qui se retrouvent coincés dans la ville. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale s'est tenue à Jérusalem lundi pour examiner les options de sauvetage.

Dans des vidéos relayées sur la chaîne 12, certains de ces ressortissants israéliens font état de combats et de tirs incessants, et implorent les autorités israéliennes de les secourir. Le siège de la ville fait également craindre des pénuries et des problèmes d'approvisionnement en nourriture et en eau. Des responsables du ministère israélien des Affaires étrangères ont déclaré qu'il y avait environ 70 Israéliens séjournant dans la ville, et que des contacts réguliers étaient maintenus avec eux.

Lors de la réunion du Conseil de sécurité nationale, la question des milliers d'Ethiopiens se trouvant dans des camps de transit en attendant d'immigrer en Israël a également été soulevée. Les responsables sécuritaires de l'État hébreu ont toutefois conclu qu'il n'y avait actuellement aucune possibilité de les sauver, sans provoquer une catastrophe similaire à celle qui a eu lieu lors de l'opération de sauvetage du personnel américain d'Afghanistan, marquée notamment par un attentat qui a fait plusieurs morts.

Le gouvernement fédéral éthiopien a déclaré vendredi un état d'urgence de six mois face à la multiplication des affrontements entre l'armée et des combattants locaux ces dernières semaines dans la région de l'Amhara, dans le nord du pays.