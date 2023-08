Éthiopie : près de 200 Israéliens évacués dans le cadre d'une opération de sauvetage

"L'État d'Israël prend soin de ses citoyens où qu'ils se trouvent", a assuré le Premier ministre Netanyahou

Plus de 200 Israéliens et personnes ayant le droit d'immigrer dans l'État juif ont été secourus dans le nord de l'Éthiopie, dans un contexte de violence persistante, a indiqué jeudi un communiqué conjoint du bureau du Premier ministre et du ministère des Affaires étrangères.

"174 citoyens israéliens ont été secourus dans la journée dans la ville de Gondar. Dans le même temps, 30 citoyens israéliens ont été secourus dans la ville de Mount Dar, dans le nord de l'Éthiopie. Au total, 204 citoyens israéliens ont été secourus, en 4 vols. Tous ont été acheminés vers la capitale, Addis-Abeba", précise le communiqué. Il y a quelques jours, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en consultation avec le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen, a chargé le chef du Conseil de sécurité nationale Tzachi Hanegbi de diriger la coordination interministérielle de l'opération de sauvetage. L'ambassade d'Israël en Éthiopie et le ministère des Affaires étrangères à Jérusalem ont contacté la plupart des citoyens israéliens dans la région des villes de Gondar et de Baher Dar, où les affrontements les plus intenses ont été signalés.

Israeli Embassy in Ethiopia Les Israéliens évacués

Mercredi soir, ils ont reçu l'ordre de rejoindre les points de rencontre dans les villes pour les secourir. "Aux points de rencontre, les Israéliens sont montés dans des bus qui les attendaient et les ont transportés à l'aéroport de Gondar et de Baher Dar, où ils ont pris des vols spéciaux qui avaient été organisés à l'avance et sont arrivés peu de temps auparavant à Addis-Abeba", indique le communiqué.

"L'État d'Israël prend soin de ses citoyens où qu'ils se trouvent. Ces derniers jours, des citoyens d'Israël et des personnes éligibles à l'alyah d'Éthiopie se sont retrouvés en situation de détresse dans les zones de combat. J'ai ordonné qu'on les sorte de là", a déclaré le Premier ministre Netanyahou.