La Tunisie veut normaliser ses relations avec Israël, selon un ancien ministre algérien

Selon Abdelkader Bengrina, des officiels tunisiens ont effectué plusieurs visites en Israël pour négocier l'établissement de relations diplomatiques

L'ancien ministre algérien Abdelkader Bengrina a affirmé, dimanche, que la Tunisie envisageait de normaliser ses relations avec Israël. Selon ses propos, rapportés par le journal libanais Al-Mayadeen, des officiels tunisiens auraient effectué plusieurs visites en Israël pour négocier l'établissement de relations diplomatiques. Ces annonces pourraient survenir dans les "prochains jours".

RYAD KRAMDI / AFP Le président du mouvement politique algérien Al-Bina, Abdelkader Bengrina

Bengrina a invité l'Algérie à "garder un œil vigilant" sur la Tunisie, arguant qu'une telle normalisation mettrait le pays dans une situation d'insécurité et d'instabilité. Toutefois, aucune élément tangible ne permet d'affirmer que la Tunisie et Israël sont sur le point de formaliser leurs relations. Au contraire, plus tôt ce mois-ci, le parlement tunisien a annoncé qu'une commission travaillait à l'introduction d'un projet de loi visant à criminaliser toute normalisation avec Israël. Cette commission a souligné "l'importance du projet de loi pour le peuple tunisien et son soutien inébranlable à la cause palestinienne".

L'annonce de Bengrina survient dans un contexte tendu, alors que l'Algérie a décidé en 2021 de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc, évoquant des "actions hostiles". Cette rupture est intervenue après que le Maroc ait normalisé ses relations avec Israël.

La Tunisie, comme la majorité des pays arabes, n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël. Même si plusieurs nations arabes ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020 grâce aux accords d'Abraham, la Tunisie a toujours nié ces "rumeurs" et a affirmé que sa position resterait inébranlable face aux évolutions internationales. Début 2020, le président tunisien Kais Saied avait qualifié le plan de paix entre Israël et l'Autorité palestinienne, proposé par l'ancien président américain Donald Trump, d'"injustice du siècle".

Au début du mois, une chanteuse tunisienne, Emel Mathlouthi, a annoncé l'annulation d'un concert qu'elle devait donner dans son pays affirmant avoir été accusée de "normalisation" avec Israël à la suite d'une série de concerts en Cisjordanie.