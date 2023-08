Maroc : découverte de restes de T-Rex

"Les restes découverts au Maroc appartiennent au deuxième des dinosaures les plus dangereux que la Terre ait connus"

Une équipe de scientifiques marocains et étrangers a annoncé avoir retrouvé des restes appartenant à des "cousins ​​du dinosaure prédateur T-Rex", disparu il y a 66 millions d'années avec la fin de l'ère des dinosaures.

Nick Longrich, paléontologue de l'Université de Bath au Royaume-Uni, a révélé à travers les recherches scientifiques de son équipe publiées dans la revue Cretaceous Research, que "les restes découverts au Maroc appartiennent au deuxième des dinosaures les plus dangereux que la Terre ait connus."

https://twitter.com/i/web/status/1694409571065094235 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Longrich a écrit dans un tweet sur le réseau social X que les restes du T-Rex découverts sont du cinquième type découvert dans le pays musulman.

"Ces découvertes nous donneront accès à des informations scientifiques de plus en plus critiques sur la période jurassique du continent africain, qui a vu l'extinction des plus grandes créatures de la Terre", a-t-il conclu.