Une pétition contre l'ambassadeur du Gabon au Maroc après des heurts à Rabat

Des heurts ont éclaté samedi soir entre des forces de l'ordre marocaines et des Gabonais qui ont tenté d'assister au dépouillement du vote

Près de 5.000 Gabonais ont signé une pétition réclamant la démission de l'ambassadeur du Gabon au Maroc, après des heurts la veille au sein et devant l'ambassade à Rabat, autour des opérations de vote pour la présidentielle au Gabon.

"Nous appelons à la démission immédiate de l'ambassadeur du Gabon au Maroc (Sylver Aboubakar Minko-Mi-Nseme, ndlr), en raison de sa responsabilité présumée dans cette situation", indique la pétition qui dépassait les 4.600 signataires en fin d'après-midi dimanche. Selon des témoins sur place, des heurts ont éclaté samedi soir entre des forces de l'ordre marocaines et des Gabonais qui ont tenté ou pour certains se sont introduits dans l'ambassade pour assister au dépouillement du vote pour la présidentielle.

L'élection opposait le président sortant Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 14 ans, à son principal rival, Albert Ondo Ossa, qui a dénoncé des "fraudes". Dans des vidéos sur les réseaux sociaux, on peut distinguer des personnes jetant des chaises en direction des forces de l'ordre marocaines à l'intérieur de ce qui semble être l'ambassade du Gabon à Rabat. Sur d'autres images, on voit les policiers marocains repousser un nombre important de personnes et les faire sortir du jardin de la représentation diplomatique gabonaise. "Nous avons manifesté notre volonté d'assister au dépouillement à l'intérieur de l'ambassade car nous soupçonnions des irrégularités. Nous demandions à entrer, ils nous en ont empêché, nous avons alors forcé l'entrée", a raconté un des Gabonais présents samedi. "L'ambassade a fait appel aux forces de l'ordre marocaines pour nous repousser et dégager la partie avant du bâtiment. C'est à ce moment-là que les confrontations ont éclaté", a souligné un autre témoin, un étudiant gabonais. Plusieurs personnes ont été interpellées avant d'être libérées dimanche, tandis que "d'autres sont toujours en état d'arrestation", selon plusieurs témoins. Il n'a pas été possible d'avoir une confirmation des faits auprès des autorités marocaines. L'ambassade du Gabon au Maroc n'a pas communiqué sur les incidents de samedi, ni sur l'issue du dépouillement.

Le gouvernement du Gabon a annoncé samedi soir la fermeture des bureaux de vote, un couvre-feu et la suspension de l'accès à internet afin de "parer à la propagation d'appels à la violence". Le Maroc et le Gabon entretiennent des relations étroites, en raison notamment de liens d'amitié entre le roi Mohammed VI et le président Ali Bongo.