Incendie à Johannesburg : au moins 74 morts dont 12 enfants, selon un dernier bilan

Les corps de 24 femmes et 40 hommes ont été retrouvés, "dix autres restent indéterminés, le degré de calcination ne permettant pas d'identifier le sexe"

Au moins 74 personnes dont 12 enfants sont morts dans l’incendie d’un immeuble délabré du centre de la ville, qui s’est déclenché dans la nuit de mercredi à jeudi, selon un dernier bilan des autorités. Les secours ont retrouvé les corps de 24 femmes et 40 hommes. "Dix autres restent indéterminés car le degré de calcination ne permet pas d'identifier le sexe", a indiqué lors d'une conférence de presse Thembalethu Mpahlaza, chef du service médico-légal de la province du Gauteng, qui rassemble Johannesburg et la capitale Pretoria. Une soixantaine de blessés ont été dirigés vers plusieurs hôpitaux de la région. Les opérations de secours et de recherches étaient sur le point de se terminer dans la soirée de jeudi.

MICHELE SPATARI / AFP Des corps recouverts sur le site de l'incendie à Johannesburg, Afrique du Sud

L'origine du sinistre survenu dans le bâtiment de quatre étages appartenant à la municipalité et occupé illégalement n'a pas encore été établie. Un responsable de la ville, Mgcini Tshwaku, a évoqué l'éclairage à la bougie ou autres systèmes d'appoint comme possibles causes. "Nous avons couru pour essayer de trouver une sortie de secours", a dit à l'AFP Kenny Bupe. Le jeune homme de 28 ans raconte avoir dû forcer une grille, fermée à clef, pour échapper aux flammes. "D'autres avaient déjà sauté par les fenêtres parce qu'ils savaient que la porte était verrouillée".

Situé dans un quartier rongé par l'insécurité dans un pays au taux de criminalité parmi les plus élevés de la planète, l'immeuble était équipé de plusieurs grilles de sécurité. A chaque étage, des portes à barreaux fermées chaque soir à double tour pour éviter l'entrée d'intrus ont empêché les habitants affolés de fuir, selon des témoignages. Quand l'incendie s'est déclaré au milieu de la nuit, la panique a envahi les couloirs et au petit matin, des corps ont été retrouvés entassés derrière une grille verrouillée.

Michele Spatari / AFP Des pompiers et des agents de police sud-africains sur la scène de l'incendie à Johannesburg, Afrique du Sud

Opulent quartier d'affaires au temps de l'apartheid, le centre-ville aujourd'hui délaissé de Johannesburg compte de nombreux immeubles abandonnés, souvent tombés aux mains de marchands de sommeil et déconnectés du réseau électrique. Le président Cyril Ramaphosa a déploré une "immense tragédie" et s’est engagé à s'"attaquer à la question du logement".