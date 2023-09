Egypte : réouverture au Caire de la plus ancienne synagogue du pays

Cette synagogue, la plus ancienne d'Egypte, abrite la fameuse Geniza du Caire

Le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly, a inauguré, jeudi, la synagogue Ben Azra au Caire après sa rénovation, selon un communiqué du cabinet égyptien. Cette synagogue, construite au XIIe siècle, est la plus ancienne d'Égypte.

Nommée d'après le commentateur biblique et philosophe juif du Moyen Âge, Abraham ben Meir Ibn Ezra, elle abrite la fameuse Geniza du Caire, une collection très importante de textes et de rouleaux qui constitue un témoignage unique de l'histoire de la communauté juive d'Égypte.

Grigory SYSOYEV / RIA NOVOSTI / AFP Le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly

Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Issa, a indiqué dans un communiqué que le plafond de l'édifice avait subi un certain nombre de procédures pour éviter son effondrement. Le bâtiment a également été isolé, nettoyé, tandis que ses pierres ont été traitées contre l'usure. Le système d'éclairage a en outre été modernisé et les éléments en cuivre et en fer ont reçu le traitement nécessaire pour faire ressortir leur éclat. La bibliothèque a enfin été largement restaurée.