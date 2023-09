"Les Juifs, que Dieu les décime, ne sont pas comme nous", déclare le président des Comores

"Les Juifs cultivent la discrétion jusqu'à devenir forts avant de se dévoiler. Ils détiennent l'économie et le monde", a affirmé Azali Assoumani

Le président des Comores, Azali Assoumani, a appelé à la décimation des Juifs, dans un discours prononcé il y a plusieurs jours à l'occasion de l'inauguration d'une mosquée, selon des propos rapportés par Mayotte Hebdo. Appelant les fidèles musulmans à s'unir et à cohabiter pacifiquement avec les catholiques, M. Assoumani a déclaré : "Car même les Juifs, que Dieu les décime, ne sont pas comme nous. Ils cultivent la discrétion jusqu'à devenir forts avant de se dévoiler. Ils détiennent l'économie et le monde."

De nombreuses voix se sont élevées au sein de la classe politique comorienne pour dénoncer les propos du président, à la tête de l'Union africaine depuis février. "Les propos antisémites et abjects tenus dans une mosquée par Azali Assoumani sont intolérables. Je les condamne fermement, et demande à l'Union africaine de s'associer à l'indignation suscitée par ce scandale, cette décadence", a fustigé le franco-comorien Said Larifou. "Ces propos sont effectivement antisémites, et toute forme de rejet de l'autre et de stigmatisation est inacceptable", a affirmé pour sa part Salim Youssouf Idjabou, secrétaire national du parti Niabrikishe yikomori. Azali Assoumani est au pouvoir depuis 2019, après un précédent mandat présidentiel de 2002 à 2006.

L'islam sunnite est la religion dominante aux Comores, qui compte également un nombre important de chrétiens. Le territoire, composé de trois îles distinctes, a obtenu son indépendance de la France en 1975. Le système politique du pays est celui d'une république fédérale à régime présidentiel, multipartite et largement décentralisée, où le président est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement.