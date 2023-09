Les Etats-Unis "repositionnent" leurs troupes au Niger (Pentagone)

Le département de la Défense "repositionne une partie de son personnel et de ses moyens de la base aérienne 101 de Niamey à la base aérienne 201 d'Agadez"

Les Etats-Unis ont commencé "par précaution" à repositionner leurs troupes au Niger, a annoncé jeudi le Pentagone.

Le département de la Défense "repositionne une partie de son personnel et de ses moyens de la base aérienne 101 de Niamey à la base aérienne 201 d'Agadez", plus au nord, a déclaré à la presse une porte-parole, Sabrina Singh.

KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP ARLINGTON, VIRGINIE - 26 JANVIER : la porte-parole adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, tient un point de presse au Pentagone le 26 janvier 2023 à Arlington, en Virginie

"Il n'y a pas de menace immédiate pour le personnel américain ni de violence sur le terrain", a-t-elle déclaré, qualifiant cette décision de "mesure de précaution".

Singh a également déclaré que « certains personnels et sous-traitants non essentiels » avaient quitté le pays il y a des semaines. Le président nigérien Mohamed Bazoum a été renversé le 26 juillet par certains membres de sa garde et a été détenu avec sa famille.

Côté français, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna est récemment revenue sur la crise au Niger où la France est ciblée par les militaires ayant pris le pouvoir: "Si nous dénonçons le coup d'Etat au Niger, c'est que derrière les paravents de 'bonne gouvernance' et de 'salut de la patrie', il n'y a rien d'autre que la négation de la démocratie", a-t-elle expliqué. "Il faut parfois revenir à des réalités simples: il n'y a pas de putschistes démocrates, comme il n'y avait pas hier de Talibans modérés".

Quelque 1.500 soldats français sont présents dans ce pays sahélien, dans le cadre de la lutte antijihadiste. La semaine dernière, les militaires ont donné 48 heures à l'ambassadeur français Sylvain Itté pour quitter le territoire, ce que Paris a refusé, arguant que ce gouvernement était illégitime et n'avait aucune autorité pour fonder une telle requête.