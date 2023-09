Mali : 49 civils et 15 soldats tués dans deux attaques d'un bateau et d'une base de l'armée

L'attaque a été revendiquée jeudi par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), alliance jihadiste affiliée à Al-Qaïda

49 civils et 15 soldats ont été tuées jeudi dans deux attaques "terroristes" ayant visé un bateau de transport fluvial de passagers et une base de l'armée à Bamba, dans la région de Gao dans le nord du Mali, dans un secteur soumis depuis quelques semaines à une forte pression des groupes armés combattant l'État central. Le communiqué du gouvernement indiquant le nombre de victimes ne précise pas combien de personnes sont mortes respectivement sur le navire et dans la base militaire.

AP Photo, File Illustration - Des jihadistes maliens à Tombouctou, Mali

L'attaque a été revendiquée jeudi par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), alliance jihadiste affiliée à Al-Qaïda, a dit le gouvernement dans son communiqué selon lequel l'assaut contre le bateau a aussi fait "des blessés ainsi que des dégâts matériels". La riposte de l'armée a permis de "neutraliser une cinquantaine de terroristes", selon la même source. Le gouvernement a annoncé un deuil national de trois jours à compter de vendredi, dans un communiqué distinct.

Le bateau a été visé par "au moins trois roquettes tirées contre le moteur", a indiqué à l'AFP la compagnie malienne de navigation (Comanav). Plusieurs passagers se sont jetés à l'eau dès les premiers tirs contre le navire, a indiqué un responsable de la compagnie.

Cette attaque est intervenue quelques semaines après que le GSIM a annoncé, début août, imposer un blocus à Tombouctou qui coïncide avec la reconfiguration sécuritaire en cours autour de "la ville aux 333 saints" inscrite au patrimoine de l'humanité.