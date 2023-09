Au moins 296 morts dans un puissant séisme au Maroc

L'épicentre du séisme d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter est la province d'Al-Haouz, au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech.

Au moins 296 personnes ont trouvé la mort dans un puissant séisme qui a dévasté le Maroc, dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d'énormes dégâts et semant la panique à Marrakech et plusieurs autres villes, selon un bilan officiel provisoire.

Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat a indiqué que le séisme était d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter et que son épicentre se situait dans la province d'Al-Haouz, au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech.

"Selon un bilan provisoire, ce séisme a entraîné la mort de 296 personnes dans les provinces et communes d'Al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant", a indiqué le ministère dans un communiqué. Selon la même source, 153 personnes ont été blessées et hospitalisées. D'après les médias marocains, il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour.

Fadel SENNA / AFP Des habitants se réfugient dehors sur une place après le tremblement de terre à Marrakech, au Maroc

Les autorités "ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour intervenir et venir en aide aux zones sinistrées", a ajouté le communiqué de l'Intérieur. Selon des images circulant sur les réseaux sociaux et des témoins, le séisme a provoqué d'importants dégâts dans plusieurs villes.

Outre Marrakech, la secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira, semant la panique parmi la population. De nombreuses personnes sont sorties dans les rues de ces villes, craignant l'effondrement de leurs habitations, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

"Une vraie catastrophe"

"J’étais dans mon lit quand tout s'est mis à trembler. J’ai cru que mon lit allait s'envoler. Je suis sorti dans la rue à moitié nu et je suis allé tout de suite voir mes riads. C’était le chaos total, une vrai catastrophe, la folie", raconte à l'AFP au téléphone le Français Michaël Bizet, 43 ans, propriétaire de trois maisons traditionnelles dans la vieille ville de Marrakech.

Selon des images diffusées sur les réseaux, une partie d'un minaret s'est effondrée sur la célèbre place Jemaa el-Fna, coeur battant de Marrakech, faisant deux blessés.

Le centre régional de transfusion sanguine à Marrakech a appelé les habitants à se rendre samedi dans ses locaux pour donner leur sang pour les blessés.

"J'étais en route vers chez moi au moment du tremblement de terre. Ma voiture a fait va-et-vient mais je n'imaginais pas une seule seconde qu'il s'agissait d'un tremblement de terre", affirme un autre habitant de la ville, Fayssal Badour, 58 ans.

FADEL SENNA / AFP Les habitants restent dehors sur une place à la suite du tremblement de terre à Marrakech le 9 septembre 2023

Le 24 février 2004, un séisme de 6,3 degrés sur l'échelle de Richter avait secoué la province d'Al Hoceima, 400 km au nord-est de Rabat, faisant 628 morts et provoquant d'importants dégâts matériels. Et le 29 février 1960, un tremblement de terre avait détruit Agadir, sur la côte ouest du pays, et fait plus de 12.000 morts, soit un tiers de la population de la ville.

Le Premier ministre indien Narendra Modi, hôte du sommet du G20 réuni ce week-end à New Delhi, a adressé samedi ses condoléances aux proches des victimes du tremblement de terre. "Extrêmement peiné par les pertes de vies (humaines) à la suite du séisme au Maroc", a-t-il écrit sur X (ex-Twitter), ajoutant: "En cette heure tragique, mes pensées sont avec le peuple du Maroc. Condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches."