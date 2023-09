Séisme au Maroc : des dégâts humains et matériels immenses

Le séisme de magnitude 6,8, le plus puissant en 120 ans, a engendré des destructions massives, en particulier dans les régions montagneuses du Haut Atlas

Le tremblement de terre dévastateur qui a frappé le Maroc vendredi a fait plus de 2 000 morts, selon les derniers rapports des autorités. Le séisme de magnitude 6,8, le plus puissant en 120 ans, a engendré des destructions massives, en particulier dans les régions montagneuses du Haut Atlas. Alors que l'aide internationale se mobilise, le bilan humain et matériel continue de s'alourdir.

L'épicentre du séisme était près de la ville d'Ighil, à environ 70 kilomètres au sud de Marrakech. Dans des villages isolés comme ceux de la vallée d'Ouargane, les habitants sont en grande partie coupés du monde, privés d'électricité et de télécommunications. À Marrakech, la mosquée historique de la Koutoubia a subi des dommages, et les célèbres murs rouges qui entourent la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ont également été affectés.

Les secouristes et les habitants affrontent des défis considérables pour atteindre les zones sinistrées, souvent en traversant des routes non goudronnées et accidentées. À Ijjoukak, près du sommet du Toubkal, environ 200 bâtiments ont été détruits, selon des estimations locales.

Alors que le Maroc entre dans trois jours de deuil national, l'aide internationale commence à s'organiser. Des pays comme la France et l'Allemagne, où vivent de nombreux ressortissants marocains, et la Turquie ont proposé leur soutien, tandis qu'Israël se tient prêt à déployer des équipes de secours, en attente d'une demande officielle du gouvernement marocain. L'ONG israélienne IsraAID est également en train de préparer une délégation et a affirmé être en contact avec la communauté juive locale. Dans un geste significatif, l'Algérie, pays voisin et rival du Maroc, a proposé d'ouvrir son espace aérien pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Cette offre survient malgré la rupture des liens diplomatiques entre les deux nations en 2021.

FADEL SENNA / AFP Des secouristes recherchent des survivants dans une maison effondrée à Moulay Brahim, dans la province d'Al Haouz, au Maroc.

Ce séisme exceptionnellement destructeur s'ajoute aux défis déjà considérables auxquels le Maroc était confronté, notamment les tensions politiques et les effets de la sécheresse. Le tremblement de terre a également été ressenti jusqu'au Portugal et en Algérie, selon l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère et l'agence algérienne de la défense civile, qui supervise les interventions d'urgence.

L'US Geological Survey a déclaré que le tremblement de terre avait une magnitude préliminaire de 6,8 lorsqu'il a frappé à 23h11, avec des secousses qui ont duré plusieurs secondes. L'agence américaine a indiqué qu'une réplique de magnitude 4,9 s'était produite 19 minutes plus tard. La collision des plaques tectoniques africaine et eurasienne s'est produite à une profondeur relativement faible, ce qui rend les tremblements de terre plus dangereux.