Séisme : Elmaleh, Semoun, Debbouze appellent à soutenir les Marocains

"Nous devons nous tenir prêts avec la plus grosse cagnotte possible", a déclaré Gad Elmaleh qui est né à Casablanca, au Maroc

De nombreuses personnalités du monde du spectacle ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux après le séisme qui a fait plus de 2000 morts au Maroc. Parmi eux, Gad Elmaleh s’est déclaré “bouleversé” et a lancé un appel aux dons.

“Les Marocains qui sont dans des zones reculées sont dans une détresse absolue. L’heure est venue de tendre la main. Il faut que tous ceux qui veulent aider se tiennent prêts, avec la plus grosse cagnotte possible, pour qu’au moment où les besoins seront exprimés clairement, nous soyions capables d’envoyer cet argent et d’aider”, a déclaré l'humoriste. Autres personnalités bien connues et également d’origine marocaine à s’être exprimées : Jamel Debbouze et Elie Semoun.

Screenshot i24NEWS Elie Semoun interviewé par i24NEWS pour la pièce "Suite royale"

“Terrible nuit, terrible réveil. Tout mon soutien et mes pensées aux victimes, à leurs proches et à toutes les personnes touchées par le tremblement de terre. Aidons et apportons tous à notre échelle notre contribution pour aider le Maroc” a, quant à lui, déclaré Jamel Debbouze sur X (ex-Twitter).

Les personnalités du monde du spectacle ne sont pas les seules à avoir réagi. Le monde du sport se mobilise également. “Les lions de l’Atlas”, héros de l’équipe nationale de football marocaine lors mondial du Qatar 2022, ont tenu à montrer l’exemple en se rendant au CHU d’Agadir pour donner leur sang.

Plus largement, les hommages se sont multipliés dans le monde du sport. Les équipes africaines, en lisse ce week-end pour se qualifier lors de la coupe d’Afrique des nations 2024, porteront un brassard noir en hommage aux victimes. La ligue 1 et la ligue 2 honoreront elles-aussi les victimes avec une minute de silence avant chaque rencontre. Côté international, de nombreux clubs de football comme l’Olympique de Marseille, le Real Madrid et le FC Barcelone ont tenu à exprimer leur solidarité avec le peuple marocain.