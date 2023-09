Séisme au Maroc : Natan, l'ONG israélienne mobilisée sur place

L'ONG israélienne est composée de médecins spécialisés dans les situations d'urgence

Alors que le gouvernement marocain a annoncé, dimanche, avoir accepté le soutien de seulement quatre pays - l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Emirats arabes unis - l'ONG israélienne Natan réfléchit aux différentes options pour venir en aide au Maroc, frappé par un séisme dont le bilan humain ne cesse de s'alourdir.

L'équipe de secours israélienne, arrivé dimanche soir à Marrakech par ses propres moyens, s'est fixée pour objectif de retrouver des survivants sous les décombres et d'agir dans la mesure du possible sans aval officiel des autorités. "Trois options s'offrent ici pour cette équipe de volontaires de l'ONG Israélienne", explique Chrystopher Barolin, l'envoyé spécial i24NEWS à Marrakech.

"La première est de rester à Marrakech et d'aider directement les Marocains qui dorment dans la rue depuis vendredi soir. Certains restent dehors de peur que leur maison ne s'effondre. La seconde option est d'installer une tente et laisser les marocains venir vers les secouristes, mais cela nécessite des autorisations spécifiques des autorités marocaines".

Chrystopher Barolin / i24NEWS Les secouristes israéliens à Marrakech

"La troisième option est d'aller à l'hôpital de Marrakech et de demander à la direction s'ils ont besoin d'assistance", explique Christopher Barolin qui précise que l'équipe est composée de médecins spécialisée dans les situations d'urgence. "Une décision sera prise pour aider et répondre au mieux aux besoins de la population sinistrée", a conclu l'envoyé spécial d'i24NEWS. Le séisme survenu vendredi est le plus meurtrier dans le royaume depuis plus de soixante ans.