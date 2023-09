Le roi du Maroc se rend, mardi, dans les zones touchées par le séisme

Le Maroc n'a accepté les offres d'aide que de cinq pays, alors que le délai critique pour retrouver les personnes en vie touche à sa fin

Les trois jours de deuil décrétés par le Royaume se sont écoulés au Maroc, et le roi Mohammed VI doit se rendre, mardi, dans la région d'Al Haouz, près de Marrakech, la plus touchée par le violent séisme de vendredi soir, ''afin de constater l'étendue des dégâts".

Malgré une vague d’offres d’aide internationales, les autorités marocaines n’ont jusqu’à présent accepté que les équipes officielles de l’Espagne, du Royaume-Uni, du Qatar et des Émirats arabes unis. Dès lundi soir, le royaume avait également accepté l'offre de l'Algérie.

Fadel Senna / AFP Des personnes transportent les restes d'une victime du tremblement de terre meurtrier de magnitude 6,8 du 8 septembre, dans le village d'Imi N'Tala, près d'Amizmiz, au centre du Maroc

Les secouristes espagnols ont été parmi les premiers à arriver, avec une délégation composée de 56 secouristes et de 4 chiens de recherche. "La destruction est totale, tous les bâtiments se sont effondrés", raconte Antonio Nogales de Pompiers sans frontières, à son arrivée dans la ville d'Imi N'Tala.

Fadel Senna / AFP Des femmes pleurent alors que des volontaires récupèrent le corps d'un membre de leur famille dans les décombres des maisons effondrées du village d'Imi N'Tala, près d'Amizmiz, au centre du Maroc, après le tremblement de terre meurtrier.

Mais certaines organisations n'ont pas attendu d'invitations officielles pour faire le trajet, comme les Secouristes israéliens sans frontières, parmi les premiers à arriver dans les villages situés à l'épicentre du séisme.

"C'est toujours difficile de voir les communautés ici. Les gens qui ont tout perdu, les blessés, beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont portés disparus. Le drame est partout", se désole Gadi Ben Meir, l'un des premiers intervenants de l'équipe.

Ben Meir s'est confié à i24NEWS alors qu'il était en route vers un autre village, expliquant que lui et ses collègues sont entrés au Maroc samedi et ont obtenu des visas touristiques réguliers. "La plupart d’entre nous sommes Israéliens et nous portons nos uniformes qui arborent le drapeau israélien, mais sans autorisation des autorités".

Pourquoi avoir fait le déplacement ? Ben Meir estime que les quelques équipes officielles approuvées ne suffisent pas. "Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites différemment. Mais d’un autre côté, aucun pays n'est vraiment prêt à affronter ce type de catastrophe naturelle". Plus de trois jours complets depuis le tremblement de terre dévastateur, l’espoir de retrouver d’autres survivants parmi les décombres s’amenuise.