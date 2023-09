Séisme au Maroc : le roi se rend au chevet des blessés et effectue un don de sang

"Un geste fort qui témoigne également de la bienveillance royale et exprime son entière solidarité et sa totale compassion envers les victimes"

Le roi Mohammed VI du Maroc a rendu visite, mardi, à des blessés du puissant séisme qui a frappé le pays, dans un hôpital de la cité touristique de Marrakech, a indiqué l'agence officielle MAP.

Official picture Le roi du Maroc effectue un don de sang, le mardi 12 septembre 2023

Le roi "a visité le service de réanimation et s'est rendu au chevet des victimes du séisme, s'informant de l'état de santé des personnes blessées, ainsi que des soins qui leur sont prodigués par les équipes médicales mobilisées à la suite de cette catastrophe naturelle de très grande ampleur", précise le communiqué.

Fadel SENNA / AFP A man carries a boy as he walks past destroyed houses after an earthquake in the mountain village of Tafeghaghte, southwest of Marrakesh, on September 9, 2023

Quelque 2.171 blessés ont été admis dans les différents centres hospitaliers de la région de Marrakech-Safi. Parmi elles, 248 personnes sont encore hospitalisées. A cette occasion, Mohammed VI a décidé d'effectuer un don de sang, "un geste fort qui témoigne de la bienveillance du souverain, et de son entière solidarité et compassion envers les victimes et les familles éplorées", poursuit le communiqué.

Le roi avait présidé, samedi à Rabat, une réunion consacrée à l'examen de la situation après le séisme, ainsi qu'aux mesures d'aide pour les populations touchées.