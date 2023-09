"Nous nous relèverons": les professionnels marocains du tourisme veulent y croire

"Je n'ai aucun doute sur la capacité du tourisme marocain à redécoller, mais l'urgence actuelle est la mobilisation"

Hamid Bentahar, président marocain de la Confédération Nationale du Tourisme, a exprimé mercredi son optimisme quant à la résilience de ce secteur capital de l'économie, après le séisme dévastateur qui a touché le pays. "Je n'ai aucun doute ! On va se relever, le Maroc est une grande destination touristique", a-t-il affirmé à i24NEWS, en précisant que l'urgence du moment concernait l'assistance aux sinistrés dans les montagnes et dans les zones difficiles d'accès.

"Nous recevons énormément de message de soutien. Nos partenaires nous aident à expliquer que les points touristiques les plus importantes n'ont pas été touchés, car les établissements de ces villes sont construits dans des normes antisismiques beaucoup plus importantes", a-t-il affirmé, ajoutant que les médias avaient fait l'amalgame entre la région de Marrakech et Marrakech même. "L'épicentre est à 150km de Marrakech", a-t-il précisé, en soulignant que les annulations de voyage étaient moins importantes que prévu.

"Les hôtels de Marrakech, Agadir ou Essaouira sont ouverts et les vols sont toujours programmés. Ce qu'il faut, c'est apporter de l'aide et ensuite réfléchir à la reconstruction, qui va nécessiter des gros moyens et des actions sur la durée", a-t-il poursuivi, notant qu'aucun touriste n'avait été blessé dans le séisme. "Je ne minimise pas, mais il faut bien préciser que les dégâts les plus importants se trouvent au niveau de l'Atlas", a-t-il dit. "Je n'ai aucun doute sur la capacité du tourisme marocain a redécoller, mais l'urgence actuelle est la mobilisation pour aider la population", a-t-il conclu.