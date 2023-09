Tunisie : le musée du Bardo rouvre ses portes après deux ans de fermeture

Plus grand musée en Tunisie, il avait été fermé pour des "travaux de réaménagement"

Le musée national du Bardo, un joyau du patrimoine tunisien, a rouvert jeudi ses portes au grand public, accueillant des dizaines de visiteurs tunisiens et des touristes, deux ans après sa fermeture en juillet 2021.

Plus grand musée en Tunisie, avec ses collections de mosaïques rares et logé dans un ancien palais beylical du XIXe siècle, le musée du Bardo avait été fermé pour des "travaux de réaménagement", selon le ministère tunisien de la Culture. Se trouvant dans le même périmètre de l'Assemblée des représentants du peuple, dans la capitale tunisienne, il avait été fermé après le gel des activités du Parlement par le président Kais Saied, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet 2021.

AFP Un drapeau tunisien.

Plusieurs espaces ont été agrandis permettant la réorganisation de ses collections et l'exposition d'autres œuvres, a indiqué à la presse la directrice du musée, Fatma Naït Yghil, se disant "fière du travail effectué". Des unités de la Protection civile et de la police sont désormais déployées "pour assurer la sécurité" des visiteurs, a-t-elle ajouté. Une heure après sa réouverture, le musée accueillait déjà une centaine de visiteurs, parmi lesquels plusieurs touristes. Certains contemplaient plusieurs pièces géantes antiques en mosaïque, parmi lesquelles le dieu Neptune sur un char ou le héros Hercule et sa bien-aimée Omphale. De nouveaux départements ont été ajoutés au musée, dont un consacré aux manuscrits islamiques.

Au rez-de-chaussée, la statue en marbre de la déesse de la paix, "la Concorde", a été exposée à côté de la stèle funéraire des victimes de l'attentat sanglant contre le musée le 18 mars 2015, revendiqué par le groupe Etat islamique (EI) et qui avait fait 22 morts (21 touristes étrangers et un policier tunisien). "C'est un message de paix et de tolérance", a dit Mme Naït Yghil.