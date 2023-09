Casablanca : la communauté juive rend hommage aux victimes du séisme

La communauté juive marocaine a lancé aux USA un appel de fonds pour contribuer au financement des associations caritatives

Dans la synagogue de Casablanca, Beth El, la communauté juive marocaine a rendu hommage mercredi aux victimes du séisme qui a frappé le pays vendredi dernier, faisant près de 3000 morts: "Le Maroc vient de subir une des pires catastrophes naturelles de son histoire, qui a causé des milliers de morts, et des centaines de sans-abris qui ont tout perdu. Par la grâce de Dieu, comme la très grande majorité des citadins, notre communauté a été préservée et les mausolées de nos tsadikim n’ont pas subi de dommages. Mais devant cet abîme de détresse des habitants isolés dans la région, nous sommes partie prenante de cet admirable élan de solidarité qui anime les Marocains où qu’ils vivent dans le monde", a déclaré le secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc, Serge Berdugo.

MEHDI FEDOUACH / AFP Serge Berdugo

"Dans ce contexte, notre souci a été d’évaluer quelles pourraient être la nature et l’amplitude de notre contribution. Dès le samedi, avec l’Association Habad, nous avons paré au plus urgent en distribuant des repas aux voisins des synagogues du Mellah de Marrakech. Nous allons mettre en place une action ciblée dans un périmètre défini pour distribuer des produits de première nécessité et des denrées alimentaires", a-t-il poursuivi.

M. Serge Berdugo a annoncé qu'en partenariat avec le Joint Distribution Committee, la communauté juive marocaine a lancé un appel de fonds destiné aux Etats-Unis pour contribuer au financement des associations caritatives qui vont distribuer les dons aux nécessiteux. Le séisme, qui s'est produit dans la province d'Al-Haouz au sud de Marrakech, a fait 2.946 morts et 5.674 blessés selon le dernier bilan officiel.

Philippe Lopez/AFP Des habitants passent devant des maisons endommagées au Maroc, dans le village de montagne de Moulay Brahim, après le sésisme qui a touché le Haut Atlas

Le nombre de sans-abris résultant de ce séisme, qui a dévasté de nombreuses habitations de villages situés dans des zones montagneuses parfois très difficiles d'accès, n'est pas connu. D'après le cabinet royal, 140.000 dirhams (environ 12.800 euros) vont être alloués à chaque "logement totalement effondré" et 80.000 dirhams (environ 7.300 euros) seront dédiés pour chaque habitation partiellement affectée.