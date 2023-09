Séisme au Maroc : Gad Elmaleh annonce un spectacle pour récolter des fonds

Le “Show Solidarité Maroc” aura lieu le 2 octobre prochain, au Dôme de Paris - Palais des Sports, à partir de 20h

De nombreuses personnalités du monde du spectacle ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux, suite au séisme qui a dévasté le Maroc et fait plus de 2000 morts le 8 septembre dernier. Parmi eux Gad Elmaleh, qui s’était déclaré “bouleversé” et qui avait lancé un appel aux dons. “Les Marocains qui sont dans des zones reculées sont dans une détresse absolue. L’heure est venue de tendre la main. Il faut que tous ceux qui veulent aider se tiennent prêts, avec la plus grosse cagnotte possible, pour qu’au moment où les besoins seront exprimés clairement, nous soyons capables d’envoyer cet argent et d’aider”, avait déclaré l’humoriste.

C’est donc par le biais d’un spectacle que l’humoriste a prévu de récolter des fonds pour venir en aide aux Marocains. L’affiche, publiée sur son compte X (ex-Twitter) annonce un spectacle intitulé “Show Solidarité Maroc”. Elmaleh partagera la scène avec deux autres humoristes, Redouane Bougheraba et Roman Frayssinet. Le “Show Solidarité Maroc” aura lieu le 2 octobre prochain, au Dôme de Paris - Palais des Sports, à partir de 20 heures.

"Le gouvernement marocain a mis en place le “Fond 126” pour venir en aide en urgence aux victimes de la tragédie qui a frappé le pays. Nous reverserons l’intégralité des recettes à ce fond. Tous unis et solidaires", a écrit Gad Elmaleh en légende de cette publication. Une annonce saluée par de nombreux internautes.

FADEL SENNA / AFP Montagnes de gravats au Maroc après le séisme du 8 septembre 2023

Le tremblement de terre qui a frappé le Maroc vendredi a fait plus de 2 000 morts, selon les derniers rapports des autorités. Le séisme de magnitude 6,8, le plus puissant en 120 ans, a engendré des destructions massives, en particulier dans les régions montagneuses du Haut Atlas. Alors que l'aide internationale se mobilise, le bilan humain et matériel continue de s'alourdir.