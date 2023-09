Passe d'armes à l'ONU entre le Maroc et l'Algérie sur le Sahara

"Le Maroc est dans son Sahara et le restera jusqu'à la fin des temps"

Dans un discours prononcé mardi à l'Assemblée générale des Nations Unies, l'ambassadeur du Maroc, Omar Hilale, a souligné l'engagement de son pays à trouver une solution politique à la question du Sahara.

Exprimant le soutien du royaume aux efforts du secrétaire général de l'ONU et de son envoyé personnel, Staffan De Mistura, pour faciliter le dialogue autour de cet épineux dossier, Omar Hilale a souligné que la résolution du différend régional sur le Sahara marocain devait être "politique, réaliste, pratique et basée sur un consensus". Il a ainsi appelé à l'implication de toutes les parties, notamment de l'Algérie, dans ce processus.

L'ambassadeur Hilale a poursuivi en soulignant que plus de 100 pays soutenaient déjà l'initiative d'autonomie du Maroc, et que plus de 30 pays et organisations régionales avaient annoncé l'ouverture de consulats à Laâyoune et Dakhla afin d'affirmer leur soutien à la "marocanité" du Sahara.

Omar Hilale a également appelé la communauté internationale à prêter attention à la situation humanitaire désastreuse dans les camps de Tindouf en Algérie, où le pays "a illégalement imposé son autorité pour protéger un groupe armé séparatiste autoproclamé, ayant des liens documentés avec des réseaux terroristes et criminels internationaux". Il s'est dit "préoccupé par le refus de l'Algérie de permettre l'enregistrement et le comptage de la population dans les camps de Tindouf", qu'il a qualifié de "violation du droit international" ayant permis "le détournement de l'aide humanitaire destinée à la population".

JACQUES DEMARTHON / AFP L'ambassadeur de l'Algérie auprès de l'ONU, Amar Bendjama

Utilisant son droit de réponse à la suite du discours de son homologue marocain, l'ambassadeur algérien Amar Bendjama l'a notamment accusé d'avoir "déformé" les propos de son président Abdelmadjid Tebboune, qui, la semaine dernière a réaffirmé son soutien à l'organisation d'un référendum d'autodétermination.

"Chacun son camp. Nous Algériens, nous avons choisi le camp de la justice, de la décolonisation, de la liberté, de l'autodétermination et des droits de l'Homme. Cet engagement s'applique en faveur de la cause du peuple sahraoui qui attend depuis près d'un demi-siècle que l'ONU lui rende justice", a-t-il martelé, avant de lancer :"Si au Sahara occidental, l'occupation marocaine en avait réellement fait un paradis, avec ou non l'octroi de l'autonomie, pourquoi donc empêche-t-on ce référendum?".

Il a également réfuté les "accusations de terrorisme concernant le Polisario": "Que cela ne trompe personne, car tous les pouvoirs hégémoniques ont toujours tenté de diaboliser les résistants et les militants de la liberté", a-t-il dit, tout en transmettant les condoléances de son pays au Maroc touché par un séisme meurtrier.

"Vous manifestez votre solidarité et votre soutien mais en même temps vous injectez votre venin, vous insultez les morts, vous insultez les Marocains", a répliqué Omar Hilale, répétant que "l'initiative d'autonomie dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du Maroc restait la seule voie pour tourner la page sur ce conflit régional fabriqué de toutes pièces". "Le Maroc est dans son Sahara et le restera jusqu'à la fin des temps", a-t-il insisté.