Des dizaines de milliers de Marocains en soutien aux Palestiniens à Casablanca

Des manifestants ont appelé à l'arrêt des relations entre Israël et le Maroc

Plusieurs dizaines de milliers de Marocains ont manifesté dimanche à Casablanca, la capitale économique du pays, en solidarité avec le peuple palestinien, appelant à un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza et à la suspension des relations établies fin 2020 avec Israël.

Une trêve de quatre jours est entrée en vigueur vendredi dans le territoire palestinien, sept semaines après le début de la guerre entre le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza et Israël, déclenchée par une attaque sanglante du mouvement terroriste sur le sol israélien le 7 octobre. "Ce n'est pas d'une trêve dont nous avons besoin mais d'un cessez-le-feu définitif" pour donner une chance "à la paix, pour la création d'un Etat palestinien souverain, avec sa capitale Jérusalem", a affirmé Nabila Mounib, députée socialiste, souhaitant également "le retour de tous les exilés de la diaspora palestinienne" et la libération des prisonniers palestiniens.

Brandissant des drapeaux palestiniens et portant des keffiehs noir et blanc, des manifestants ont appelé à l'arrêt des relations entre Israël et le Maroc, trois ans après leur normalisation dans le cadre d'un processus entre Israël et plusieurs pays arabes soutenu par Washington.

"Nous condamnons également le silence des régimes arabes négligents alliés à l'entité sioniste (Israël, NDLR)", a dit Hassan Bahadou, membre du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, à l'origine du rassemblement et regroupant des partis de gauche et des islamistes. Les manifestations de solidarité avec le peuple palestinien avaient décliné ces dernières années au Maroc, mais la guerre à Gaza leur a donné un nouvel élan. "Nous sommes ici, 'médecins pour la Palestine', pour condamner l'agression israélienne sur nos frères palestiniens et aussi sur nos confrères médecins qui sont torturés et martyrisés à Gaza", a déclaré Safae Abderazzak, une cardiologue marocaine.