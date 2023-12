À Casablanca, musulmans, chrétiens et juifs célèbrent les valeurs marocaines de coexistence et de fraternité

"Il est possible de vivre non seulement en parfaite amitié, mais dans la fraternité, musulmans, chrétiens et juifs"

Musulmans, chrétiens et juifs, réunis à Casablanca autour de la "Buche de la Fraternité" offerte par des jeunes marocains à l'occasions des fêtes de fin d'année, ont souligné la singularité du Royaume dans le domaine de la promotion des valeurs de paix et de coexistence.

La "Bûche de la Fraternité", une initiative portée par les associations Marocains Pluriels et Marocains pluriels juniors, a été organisée à l’église Notre-Dame de Lourdes, en présence notamment du gouverneur de la préfecture d'arrondissements de Casablanca-Anfa, Aziz Dadas, de la Consule générale des Etats-Unis à Casablanca, Marissa Scott-Torres et du Cardinal Cristóbal López Romero, archevêque de Rabat.

Intervenant à cette occasion, M. Dadas a souligné la singularité du modèle marocain en matière de promotion des valeurs de coexistence et du vivre-ensemble, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants.

Pour sa part, Cardinal Cristóbal López Romero a affirmé que les chrétiens vivent en paix au Maroc, et sont respectés dans leur pratique religieuse, saluant cette initiative "permettant de fêter noël avec nos amis musulmans et juifs".

Il s'agit d'une occasion "pour montrer que nous restons des frères et sœurs au-delà des religions, des nationalités et des ethnies", a-t-il ajouté, notant que "le Maroc est un digne porteur d'un message à transmettre au monde entier : il est possible de vivre non seulement en parfaite amitié, mais dans la fraternité, musulmans, chrétiens et juifs".

"Le monde, qui a plus que jamais besoin de paix, doit apprendre cette leçon que donne le Maroc", a souligné le cardinal, précisant que cela est possible au Royaume "grâce à SM le Roi, commandeur des Croyants, garant des valeurs de cohabitation, de co-connaissance et d'ouverture".

La paix et l'unité promues à l’occasion de cette rencontre répondent à une grande aspiration pour le Maroc, mais aussi à une nécessité mondiale en ce qui a trait à la paix, à l’unité et à l’harmonie, a indiqué de son côté la consule générale des Etats-Unis.

Le Maroc, a-t-elle poursuivi, "est un exemple à répandre à travers un monde où l'on a besoin de croire plus que jamais en l’humanité".

A son tour, le président de l'association Marocains Pluriels, Ahmed Ghayet, a relevé que "cette initiative de jeunes Marocains intervient à un moment où le monde traverse plusieurs turbulences", notant que "le Maroc, sous la conduite sage de SM le Roi, sait préserver ses valeurs du vivre-ensemble et de fraternité".

"En venant partager avec les jeunes chrétiens leur bûche traditionnelle, que nous avons baptisée la Bûche de la fraternité, nous voulons rester fidèles à nos valeurs et traditions séculaires", a-t-il conclu.