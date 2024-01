Des réseaux de financement du Hamas mis au jour en Afrique du Sud

Alors que l'Afrique du Sud s'est clairement rangée du côté du Hamas depuis le 7 octobre, allant jusqu'à accueillir une délégation de l'organisation terroriste quelques semaines après les massacres perpétrés en Israël, une enquête du Jerusalem Post révèle que le soutien de Pretoria au groupe palestinien va encore plus loin qu'on ne le pensait. D'après les révélations du média anglophone israélien, l'Afrique du Sud aurait ainsi mis en place un réseau de financement du Hamas à travers plusieurs organisations et sociétés de paille.

Les flux d'argent passeraient notamment par la Fondation Al-Quds, un groupe international sanctionné par les États-Unis et interdit par Israël, en utilisant des comptes enregistrés dans les principales banques sud-africaines que sont Standard Bank, Nedbank et Absa.

Sanctionnée par les États-Unis depuis 2012, et interdite par Israël en 2009 pour ses liens avec le Hamas, la Fondation Internationale Al-Quds a été créée en 2001 à Beyrouth par des membres du Hamas, dans le but de collecter des fonds pour le mouvement terroriste sous couvert d’association caritative.

Selon le Département du Trésor américain, ce sont les dirigeants du Hamas qui gèrent toutes les affaires de cette fondation, par l’intermédiaire de ses membres siégeant à son conseil. Tous les documents, les plans, les budgets et autres projets de la fondation sont ainsi rédigés par des responsables du Hamas. Moussa Abou Marzouk et Oussama Hamdan, deux hauts responsables de l'organisaton, ont notamment siégé au conseil d'administration de cette fondation, qui affirme récolter des dons pour les civils palestiniens.

D'après l'enquête menée par le Jerusalem Post, la fondation aurait utilisé plusieurs leviers pour transférer ses fonds au Hamas, notamment l’utilisation du compte bancaire d’une autre association qui prétend être à but non lucratif, mais dont le nom et le numéro n’ont été trouvés dans aucun document officiel. Contactée par les journalistes du Jerusalem Post, la banque sud-africaine Nedbank, qui abrite ce compte, a refusé de réagir en mettant en avant le secret bancaire.