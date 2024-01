L’Iran livre des drones de combat au Soudan : "Nous ferons alliance même avec le diable"

L'Iran a récemment armé les forces du dirigeant militaire soudanais, le général Abdel Fattah Al-Burhan, avec des drones, quatre ans après la normalisation des relations du Soudan avec Israël, une initiative qui n'a pas beaucoup progressé, selon Bloomberg. Un proche du pouvoir militaire soudanais a indiqué que le Soudan devait collaborer avec tout fournisseur potentiel d'armes, en raison du soutien militaire et financier que certains pays accordent aux forces de Mohamed Hamdan Dagalo, alias "Hemeti", adversaire du régime.

AP Photo/Aron Ranen

Selon cette source, "il existe actuellement une grande opportunité pour quiconque souhaite aider le Soudan de manière publique ou secrète. Nous nous attendions à recevoir cette aide d'Israël. Cela aurait pu être une grande opportunité pour une véritable percée dans les relations, mais cela ne s'est pas produit. Le pays est resté sans aide et s'est tourné vers l'Iran, qui a saisi l'opportunité après que les amis du Soudan l'aient abandonnée. Bien que nous soyons réticents à établir des liens avec ce pays, pour l'intérêt du Soudan, nous sommes même prêts à nous allier avec le diable."

Depuis avril de l'année dernière, le Soudan est en proie à un conflit sanglant entre les forces d'Al-Burhan et celles de Hemeti. Ce dernier a tenté un coup d'État contre Al-Burhan avec ses "Forces d'intervention rapide". La position stratégique du Soudan en Afrique du Nord, face à la mer Rouge, a attiré l'intervention de nombreuses forces régionales et internationales, y compris l'Iran.

AP Photo/Marwan Ali

Après un récent revirement de l'Arabie saoudite, le Soudan a renoué avec l'Iran, malgré des années de séparation. Téhéran a équipé l'armée d'Al-Burhan de drones Mohajer-6, alors que les forces de Hemeti ont reçu un soutien militaire d'autres pays, tels que la Russie et les Émirats arabes unis. Sous l'ancien régime d'Omar Al-Bashir, le Soudan s'était rapproché de l'Arabie saoudite et avait rompu avec l'Iran. Pendant de nombreuses années, il a fourni des armes au Hamas via son territoire, ce qui aurait conduit Israël à mener des frappes au Soudan.

Il y a environ quatre ans, sous pression américaine, le Soudan s'est joint aux accords de normalisation avec Israël, dirigés par Al-Burhan après la chute d'Al-Bashir. Cependant, en raison de la situation interne du pays, les progrès n'ont pas été significatifs, et maintenant Al-Burhan semble se rapprocher de l'Iran face à la montée en puissance des forces de Hemeti.