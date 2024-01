CIJ : l'Ouganda se désolidarise des positions jugées "pro-israéliennes" de la juge Julia Sebutinde

L'Ouganda s'est publiquement désolidarisée d'une juge ougandaise de la Cour internationale de justice (CIJ), affirmant que sa position ne reflétait pas l'opinion du pays. Julia Sebutinde s'est prononcée contre la décision rendue par le tribunal après la plainte pour génocide déposée par l'Afrique du Sud contre Israël. Elle a été la seule juge du panel - avec le juge Barak mandaté par Israël - à adopter une telle position, rejetant les six mesures ordonnées par la CIJ à I'Etat hébreu "afin de prévenir les actes de génocide" dans le cadre de sa campagne militaire menée dans la bande de Gaza.

Elle a également été l'un des deux seuls juges à s'opposer à l'affirmation de la Cour selon laquelle certaines actions israéliennes dans la guerre contre le Hamas pourraient violer la Convention sur le génocide.

"La position prise par la juge Sebutinde est le fruit de sa propre opinion. Elle ne reflète en aucun cas la position du gouvernement de la République d'Ouganda", a déclaré le gouvernement dans un communiqué publié samedi en fin de journée.

Le communiqué précise que le pays d'Afrique de l'Est soutient la position du Mouvement des non-alignés sur le conflit, adoptée lors de son sommet dans la capitale ougandaise ce mois-ci. Cette position, relayée dans un document publié à l'issue du sommet, condamne la campagne militaire d'Israël et les meurtres de civils, et appelle à un cessez-le-feu immédiat et à un accès humanitaire sans entrave.

Le Mouvement des non-alignés a été créé en 1961 par des pays opposés à l'adhésion à l'un ou l'autre des deux grands blocs militaires et politiques de l'époque de la guerre froide. Nombre de ces pays venaient alors d'acquérir leur indépendance vis-à-vis de leurs dirigeants coloniaux.