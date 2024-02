Tunisie : une ancienne synagogue incendiée à Sfax

Un incendie criminel a été déclenché dimanche dans une ancienne synagogue de la ville de Sfax, la deuxième plus grande de Tunisie, a rapporté mercredi le site israélien Ynet. Aucun blessé n’est à déplorer dans l’incendie qui a brûlé douze palmiers dans la cour de la synagogue et endommagé plusieurs fenêtres. Sfax, qui abritait autrefois de nombreuses familles juives, n'en compte plus aucun et la synagogue a été abandonnée.

https://twitter.com/i/web/status/1762406104254849294 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Un responsable des services de secours de la ville a déclaré que les pompiers avaient réussi à éteindre les flammes et à éviter qu'elles ne se propagent au bâtiment de la synagogue lui-même. Il a ajouté que, simultanément, un autre incendie s'était déclaré sur le toit d'un immeuble résidentiel voisin, et qu'il avait également été éteint.

La Tunisie comptait plus de 100 000 Juifs au milieu des années 1950, mais la plupart d'entre eux sont partis, à l'exception de quelque 1 500 d’entre eux qui vivent pour la plupart sur l'île de Djerba, où se trouve la plus ancienne synagogue d'Afrique.

https://twitter.com/i/web/status/1762499892872921263 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

En octobre, quelques semaines après l'attaque du Hamas contre Israël déclenchant la guerre à Gaza, des centaines de personnes ont été filmées en train de mettre le feu à une synagogue dans la ville d'Al Hammah, au centre de la Tunisie. Le site a subi d'importants dégâts, notamment la tombe d'un rabbin du 16e siècle, lieux de pèlerinage.