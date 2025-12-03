Algérie : dix ans de prison requis en appel contre le journaliste français Christophe Gleizes

Le journaliste français Christophe Gleizes, emprisonné depuis la fin juin en Algérie, fait de nouveau face à la justice. Condamné en première instance à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme », il comparaît ce mercredi devant la Cour d’appel de Tizi Ouzou, où le parquet a requis une peine alourdie de dix ans d’incarcération.

Selon plusieurs sources, dont Le Figaro et l’AFP, l’audience s’est tenue en présence du Français Kevin Lamour, numéro trois de la FIFA. À la barre, Christophe Gleizes, 36 ans, a exprimé ses regrets et demandé « pardon », reconnaissant avoir commis « beaucoup d’erreurs journalistiques malgré (ses) bonnes intentions ». Visiblement ému, il a imploré la « clémence » des juges afin de pouvoir « retrouver (sa) famille ».

Collaborateur des magazines So Foot et Society, le journaliste a expliqué qu’il aurait dû solliciter un visa de presse plutôt qu’un visa touristique pour mener son reportage en Algérie. Il a également admis qu’il ignorait que certains de ses interlocuteurs sur place étaient liés à une organisation considérée comme terroriste par les autorités algériennes.

L’affaire suscite l’inquiétude dans les milieux journalistiques français et internationaux, qui dénoncent un climat de plus en plus hostile à la liberté de la presse en Algérie. La décision de la Cour d’appel de Tizi Ouzou est désormais attendue avec une grande attention, alors que le sort de Christophe Gleizes pourrait se jouer dans les prochains jours.