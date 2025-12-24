Algérie : le Parlement adopte à l’unanimité une loi criminalisant la colonisation française

Le Parlement algérien a adopté mercredi à l’unanimité une loi criminalisant la colonisation française en Algérie entre 1830 et 1962 et appelant la France à présenter « des excuses officielles ». Un texte à forte portée symbolique, susceptible de raviver les tensions entre Alger et Paris, déjà fragilisées par plusieurs différends diplomatiques.

Votée dans une atmosphère solennelle, la loi a été accueillie par de longs applaudissements des députés, debout dans l’hémicycle, écharpe aux couleurs du drapeau national autour du cou. Le texte attribue à l’État français « la responsabilité juridique de son passé colonial en Algérie et des tragédies qu’il a engendrées ».

La loi dresse une liste de faits qualifiés de « crimes de la colonisation française », jugés imprescriptibles. Y figurent notamment les essais nucléaires menés dans le Sahara algérien, les exécutions extrajudiciaires, la pratique systématique de la torture physique et psychologique, ainsi que le pillage des richesses du pays durant la période coloniale.

Selon les parlementaires algériens, cette initiative vise avant tout à consacrer, dans le droit national, une lecture officielle de l’histoire coloniale et à répondre à une attente persistante de la société algérienne. Le texte insiste également sur la nécessité de préserver la mémoire nationale et de transmettre cette histoire aux générations futures.

Du côté d’Algérie, les autorités soulignent le caractère mémoriel et politique de la loi, sans annoncer à ce stade de mesures concrètes de poursuites internationales. En France, la question de la colonisation reste un sujet sensible, régulièrement source de frictions diplomatiques entre les deux pays.