"Allah est lesbienne" : une militante féministe jugée au Maroc pour "atteinte à l’islam"

Le procès de la militante féministe marocaine Ibtissame “Betty” Lachgar, poursuivie pour “atteinte à la religion islamique”, s’est ouvert mercredi 13 août à Rabat, moins de 24 heures après son placement en détention. À la demande de la défense, l’audience a été reportée au 27 août.

Âgée de 50 ans, psychologue clinicienne et figure connue pour son combat en faveur des libertés individuelles, Ibtissame Lachgar avait publié fin juillet sur les réseaux sociaux une photo d’elle portant un t-shirt sur lequel figurait le mot “Allah” suivi de la mention “is lesbian” (“est lesbienne”). La publication était assortie d’un texte qualifiant l’islam, “comme toute idéologie religieuse”, de “fasciste, phallocrate et misogyne”.

Cette sortie a déclenché un torrent de réactions sur Internet, allant des appels à son arrestation à des menaces de viol et de lapidation. Placée en garde à vue le dimanche 11 août, elle a été écrouée le lendemain dans l’attente de son procès.

Son avocate, Me Naïma Elguellaf, a sollicité le report afin de préparer la défense et demandé une remise en liberté provisoire, invoquant l’état de santé fragile de sa cliente, survivante d’un cancer nécessitant un traitement. Elle a également souligné l’absence de menace directe pour la sécurité publique. Ces arguments n’ont toutefois pas convaincu la cour, qui a rejeté la demande.

Ibtissame Lachgar est poursuivie sur la base de l’article 267-5 du Code pénal marocain, qui sanctionne de six mois à deux ans de prison ferme “quiconque porte atteinte à la religion musulmane”. La peine peut aller jusqu’à cinq ans si l’infraction est commise en public, y compris par voie électronique.

Militante engagée depuis de nombreuses années, elle avait déjà été interpellée par le passé, notamment en 2016 et 2018, mais sans poursuites judiciaires. L’affaire actuelle intervient dans un contexte où la question de la liberté d’expression et de la critique des religions reste particulièrement sensible au Maroc.

En attendant son procès, la militante reste en détention, ses soutiens dénonçant une atteinte à la liberté d’opinion, tandis que ses détracteurs appellent à une sanction exemplaire.