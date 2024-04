Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, investi président du Sénégal et plus jeune dirigeant élu d'Afrique

Le Sénégal a investi mardi le plus jeune dirigeant élu d'Afrique en tant que président, Bassirou Diomaye Faye, 44 ans et jusqu'alors peu connu, a achevé une ascension fulgurante de la prison au palais en quelques semaines. Quelques heures plus tard, Ousmane Sonko, la figure populaire de l'opposition qui a contribué à le propulser vers la victoire, a été nommé nouveau Premier ministre du pays.

L'élection du mois dernier a mis à l'épreuve la réputation du Sénégal en tant que démocratie stable en Afrique de l'Ouest, une région secouée ces dernières années par des coups d'État. Faye et Sonko ont tous deux été libérés de prison moins de deux semaines avant le scrutin, à la suite d'une amnistie politique annoncée par le président sortant Macky Sall.

Leurs arrestations avaient déclenché des mois de manifestations et des inquiétudes quant à la possibilité que Sall brigue un troisième mandat malgré les limites imposées. Dans ces mouvements, des dizaines de personnes auraient été tuées et environ 1 000 emprisonnées selon des organisations de défense des droits de l'homme.

Dans son premier discours en tant que président, Faye leur a rendu hommage.

Il s'agit du premier mandat électif pour Faye, ancien inspecteur des impôts. Son ascension reflète la frustration généralisée de la jeunesse sénégalaise à l'égard de la direction du pays - un sentiment généralisé à travers l'Afrique, un continent qui possède la population la plus jeune du monde alors même que les dirigeants sont accusés de s'accrocher au pouvoir pendant des décennies.

"C'est l'aboutissement d'une longue lutte pour la démocratie et l'État de droit", a déclaré Aissata Sagna, une ouvrière d'usine de 39 ans qui a travaillé sur la campagne de Faye. "C'est un jour de célébration pour nous, même si nous avons perdu des jeunes tués lors des manifestations."