Des scientifiques israéliens repoussent l’origine de l’usage du feu à 1,8 million d'années

Publiée dans la revue scientifique PLOS ONE, l’étude révèle des traces de combustion sur des os fossilisés datant d’environ 1,8 million d’années. Cette découverte repousse de plusieurs centaines de milliers d’années les précédentes estimations, qui situaient les premières preuves de l’usage du feu à environ un million d’années.

Les chercheurs ont mis au point une nouvelle technique permettant de détecter les marques de brûlure sur les os fossilisés grâce à la luminescence. Cette méthode, moins coûteuse et moins destructive que les techniques traditionnelles, a permis d’identifier des os ayant été exposés à la chaleur dans une couche très ancienne de la grotte.

Selon les scientifiques, le feu ne provient probablement pas d’un incendie naturel. Les vestiges ont été retrouvés à plus de 30 mètres de l’entrée de la grotte, une profondeur qui rend très improbable la propagation accidentelle d’un feu de végétation. Aucun autre phénomène naturel susceptible d’avoir provoqué une combustion spontanée n’a été identifié sur le site.

Les chercheurs précisent que ces résultats démontrent une utilisation intentionnelle du feu, sans toutefois prouver que ces hominidés savaient déjà l’allumer eux-mêmes. Le feu aurait pu être prélevé à partir d’une source naturelle puis transporté à l’intérieur de la grotte.

Occupée pendant près de deux millions d’années, la grotte de Wonderwerk constitue l’un des plus anciens habitats humains connus au monde. Les archéologues y ont retrouvé des outils en pierre appartenant à différentes périodes de la préhistoire ainsi que de nombreux restes d’animaux consommés par ses occupants.

Aucun ossement humain n’y a toutefois été découvert à ce jour. Les chercheurs estiment néanmoins que les utilisateurs du feu pourraient avoir été des représentants d’Homo erectus, l’une des premières espèces humaines à s’être largement répandue hors d’Afrique.

L’équipe prévoit désormais d’explorer les couches encore plus profondes de la grotte afin de déterminer si l’usage du feu pourrait remonter jusqu’aux premiers occupants du site, il y a près de deux millions d’années.