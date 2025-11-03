Donald Trump renouvelle ses menaces d'une intervention militaire au Nigéria

Donald Trump intensifie sa pression sur le Nigeria avec des menaces d'action militaire de plus en plus explicites. Le président américain a réitéré dimanche son intention d'intervenir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en raison de ce qu'il qualifie de persécution des chrétiens, malgré les tentatives du président nigérian Bola Tinubu de désamorcer la crise diplomatique en proposant une rencontre "dans les prochains jours".

Interrogé par un journaliste de l'AFP à bord d'Air Force One sur la nature de l'intervention envisagée – terrestre ou frappes aériennes –, Trump a répondu de manière évasive : "Ça pourrait être beaucoup de choses. J'envisage beaucoup de choses." Le président américain a justifié sa position en affirmant : "Ils tuent les chrétiens et ils les tuent en très grand nombre. Nous n'allons pas laisser ça se produire."

La veille, Trump avait déjà menacé le Nigeria d'une action militaire si le pays ne mettait pas fin à ce qu'il dénonce comme des "meurtres de chrétiens" perpétrés par des "terroristes islamistes". Sur sa plateforme Truth Social samedi, il avait même averti : "Si le gouvernement nigérian continue de tolérer les meurtres de chrétiens, les États-Unis cesseront immédiatement toute aide au Nigeria, et pourraient très bien aller dans ce pays désormais déshonoré pour anéantir complètement les terroristes islamistes qui commettent ces atrocités horribles."

Face à cette escalade verbale, Abuja multiplie les gestes d'apaisement. Daniel Bwala, conseiller en communication de la présidence nigériane, a rappelé dimanche sur X que "le président Trump a beaucoup aidé le Nigeria en autorisant la vente d'armes à ce pays", ajoutant que cette coopération avait permis "d'obtenir des résultats considérables" dans la lutte contre le terrorisme.

Sur la question de savoir si les terroristes au Nigeria ciblent uniquement les chrétiens, Bwala a indiqué qu'elle serait "discutée et résolue par les deux dirigeants lorsqu'ils se rencontreront dans les prochains jours, soit à la State House, soit à la Maison-Blanche". Une manière de dire que les violences touchent "en fait toutes les confessions et les non-croyants".

Ces menaces présidentielles interviennent après des mois de lobbying d'élus américains conservateurs qui dénoncent un "génocide" des chrétiens au Nigeria. Ces accusations, relayées par des associations chrétiennes et évangéliques ainsi que par des responsables politiques européens d'extrême droite, sont toutefois contestées par de nombreux experts.

Vendredi, Trump avait inscrit le Nigeria sur la liste des pays "particulièrement préoccupants" en matière de liberté religieuse.

Le Nigeria fait face à de graves problèmes sécuritaires. La région nord-est du pays est le théâtre de l'insurrection djihadiste de Boko Haram, qui a causé plus de 40 000 morts et déplacé plus de deux millions de personnes depuis 2009, selon les estimations des Nations unies. Ces violences touchent indistinctement toutes les communautés religieuses du pays.