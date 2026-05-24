Ebola : dix pays d'Afrique gravement menacés par l’épidémie

L’épidémie d’Ebola en Afrique inquiète de plus en plus les autorités sanitaires. L’Agence sanitaire de l’Union africaine, l’Africa CDC, a averti que dix pays africains risquaient d’être touchés par le virus, en plus de la République démocratique du Congo et de l’Ouganda.

Lors d’une conférence de presse à Kampala, le directeur général de l’Africa CDC, Jean Kaseya, a déclaré : « Nous avons dix pays à risque. » Il s’agit du Soudan du Sud, du Rwanda, du Kenya, de la Tanzanie, de l’Éthiopie, du Congo-Brazzaville, du Burundi, de l’Angola, de la Centrafrique et de la Zambie. Tous, à l’exception de l’Éthiopie, sont frontaliers de la RDC et/ou de l’Ouganda.

La République démocratique du Congo reste l’épicentre de l’épidémie. Selon le dernier bilan du ministère congolais de la Santé, 867 cas suspects ont été recensés, ainsi que 204 décès probablement liés au virus. L’Organisation mondiale de la santé a relevé le niveau d’alerte sanitaire à « très élevé » en RDC, tandis que plusieurs pays voisins, dont l’Ouganda et le Rwanda, ont instauré des restrictions de voyage avec le territoire congolais.

Jean Kaseya a décrit cette flambée comme la deuxième plus importante jamais observée dans le monde en nombre de cas, après celle qui avait touché l’Afrique de l’Ouest. Selon lui, le fait que plus de 200 cas suspects aient déjà été comptabilisés au moment de la déclaration officielle de l’épidémie montre l’ampleur de la propagation.

En Ouganda, les autorités sanitaires ont confirmé trois nouveaux cas, portant le total à cinq. Parmi eux figurent un chauffeur ougandais ayant transporté le premier cas confirmé dans le pays, une professionnelle de santé contaminée lors de soins, ainsi qu’une Congolaise arrivée en Ouganda par avion.

Face au risque régional, les ministères de la Santé ougandais, congolais et sud-soudanais ont adopté une feuille de route commune. Elle prévoit notamment un renforcement de la surveillance transfrontalière, une harmonisation des contrôles aux points d’entrée, un meilleur suivi des déplacements et une coordination régionale accrue.

L’Africa CDC estime que 319 millions de dollars sont nécessaires pour répondre à cette épidémie, principalement en RDC et en Ouganda, mais aussi dans les pays considérés à risque. Selon Jean Kaseya, 230 millions de dollars de promesses de financement ont déjà été enregistrés.

Ebola provoque une fièvre hémorragique souvent mortelle. Le virus a causé plus de 15 000 décès en Afrique au cours des cinquante dernières années. La souche Bundibugyo, responsable de la flambée actuelle, ne dispose pas encore de vaccin ni de traitement homologué. Les autorités misent donc sur la détection rapide des cas, l’isolement, la surveillance des contacts et le respect strict des mesures de prévention.