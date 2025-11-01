Élection en Tanzanie : Samia Suluhu Hassan réélue avec 97,6% des voix

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a remporté une victoire écrasante avec 97,66 % des voix, selon les résultats officiels annoncés vendredi par la commission électorale à la télévision d’État. Ce score sans appel, qui s’accompagne d’une domination dans toutes les circonscriptions, intervient après un scrutin marqué par la violence et la répression.

Le principal parti d’opposition, Chadema, a affirmé que des centaines de manifestants avaient été tués par les forces de sécurité depuis le jour du vote, mercredi. Le parti avait été interdit de participation, et son chef, accusé de trahison, est actuellement détenu. Des organisations de défense des droits humains dénoncent une “vague de terreur”, citant des enlèvements d’opposants et de journalistes survenus dans les jours précédant le scrutin.

Élevée à la présidence en 2021 après la mort soudaine de John Magufuli, Samia Suluhu Hassan — première femme à diriger la Tanzanie — a cherché à consolider son pouvoir face à une armée divisée et aux partisans de son prédécesseur.

Un serment d’investiture rapide doit avoir lieu ce samedi, selon la télévision nationale.

Si le régime présente ce résultat comme un plébiscite, les observateurs internationaux y voient plutôt une élection verrouillée, symbole d’un durcissement autoritaire dans un pays longtemps considéré comme stable en Afrique de l’Est.