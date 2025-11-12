L'Algérie accepte de gracier l'écrivain Boualem Sansal

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a répondu favorablement à une demande de son homologue allemand Frank‑Walter Steinmeier visant l’octroi d’une grâce en faveur de l’écrivain franco‑algérien Boualem Sansal, indique un communiqué officiel publié ce mercredi. Ce document précise : « Le président a réagi à cette demande, qui a retenu son attention en raison de sa nature et de ses motifs humanitaires. »

Âgé d’environ 80 ans, Boualem Sansal avait été arrêté le 16 novembre 2024 à Alger à son arrivée depuis Paris. Il a été condamné en appel en juillet 2025 à cinq ans de prison pour des propos jugés attentatoires à l’unité nationale, après avoir affirmé qu’une partie du territoire algérien appartenait historiquement au Maroc.

Frank‑Walter Steinmeier avait formulé, dans sa demande, que Sansal bénéficie d’une grâce et puisse recevoir « des soins médicaux en Allemagne compte tenu de son âge avancé (…) et de son état de santé fragile ». Le procureur algérien avait initialement requis jusqu’à dix ans de prison, avant la condamnation à cinq ans prononcée en mars 2025, assortie d’une amende de 500 000 dinars algériens.

Ce geste s’inscrit dans un contexte diplomatique tendu entre Alger et plusieurs capitales européennes, où l’affaire Sansal cristallise les critiques en matière de liberté d’expression et de traitement judiciaire des dissidents.