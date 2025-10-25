La Côte d’Ivoire vote pour élire son président

La Côte d’Ivoire se rend aux urnes ce samedi pour une élection présidentielle décisive. Cinq candidats sont en lice, dont le président sortant Alassane Ouattara, 83 ans, qui brigue un quatrième mandat à la tête du pays.

Les bureaux de vote ont ouvert à 8h GMT et doivent fermer à 18h, pour un scrutin comptant 8,7 millions d’électeurs inscrits. Le dépouillement débutera immédiatement après la clôture. Les précédentes élections avaient enregistré un taux de participation légèrement supérieur à 50 %.

Outre Ouattara, les principaux concurrents sont Simone Gbagbo, ex-première dame, et Jean-Louis Billon, ancien ministre du commerce. Tous deux promettent des réformes économiques et agricoles pour dynamiser l’emploi et réduire la pauvreté, qui touche encore près de 38 % des 30 millions d’Ivoiriens. Depuis la fin de la guerre civile, Ouattara a orchestré une reconstruction économique marquée par une croissance moyenne de 6 % par an, soutenue par l’exportation du cacao et de vastes investissements publics. Son parti, le RHDP, détient déjà la majorité à l’Assemblée nationale.

Mais la campagne a été assombrie par des tensions : plusieurs figures majeures, comme Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, ont été écartées du scrutin. Des manifestations ont éclaté, entraînant des dizaines d’arrestations et ravivant le souvenir des crises post-électorales meurtrières de 2010 et 2020. Le gouvernement a déployé 40 000 membres des forces de sécurité pour garantir le bon déroulement du vote.