Somaliland : La reconnaissance par Israël "menace" la stabilité de la région, dénonce le président somalien

La reconnaissance du Somaliland par Israël continue de provoquer de vives réactions dans la Corne de l’Afrique. Dimanche, le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a dénoncé une décision qu’il juge "dangereuse pour la sécurité régionale et attentatoire à la souveraineté de son pays".

S’exprimant devant le Parlement et le Sénat somaliens, réunis en session exceptionnelle, le chef de l’État a estimé que la reconnaissance par Israël du Somaliland « encourage les mouvements sécessionnistes » et constitue une « menace directe pour la stabilité et la sécurité de la Corne de l’Afrique ». Le Somaliland, ancienne colonie britannique, s’est autoproclamé indépendant en 1991, sans jamais obtenir de reconnaissance internationale jusqu’à l’annonce israélienne.

Le président somalien a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d’avoir commis « une violation grave de la souveraineté de la Somalie », mettant en garde contre toute tentative de « transférer les conflits du Moyen-Orient vers le territoire somalien ». Selon lui, cette décision risque d’exacerber les tensions politiques et sécuritaires dans une région déjà fragilisée par les conflits internes et la menace persistante des groupes terroristes islamistes armés.

Hassan Sheikh Mohamud a par ailleurs fermement rejeté toute hypothèse d’un transfert de Palestiniens de Gaza vers le Somaliland, une option évoquée ces derniers mois dans certains médias. « La Somalie n’acceptera jamais une telle démarche », a-t-il martelé, rappelant que ni les autorités du Somaliland ni le gouvernement israélien n’avaient officiellement confirmé ces spéculations.

Cette reconnaissance israélienne a déjà suscité des condamnations de plusieurs pays de la région et relancé le débat international sur le statut du Somaliland, ravivant les tensions diplomatiques autour de l’unité territoriale somalienne.